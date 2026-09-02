Zeynep Bastık'ın son bekar tatili
Bugün Çeşme'de Serkay Tütüncü ile evlenecek olan Zeynep Bastık, düğün öncesi arkadaşlarıyla deniz keyfi yaparken görüntülendi
Giriş: 02 Eylül 2026 - 09:32 Güncelleme:
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; nlü şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, iki yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırıyor.
Ünlü çift, bugün Çeşme’de yapılacak düğün töreniyle aileleri ve yakın arkadaşlarının huzurunda nikâh defterine imza atacak.
Zeynep Bastık, düğün için Çeşme’ye gelen arkadaşlarını önceki gün plajda ağırladı. Ekip, ilerleyen saatlerde birlikte denize girdi.
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