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        Haberler Dünya ABD uçak gemisi rekor kırdı: 286 gün sonra Tayland'a demirledi

        ABD uçak gemisi rekor kırdı: 286 gün sonra Tayland'a demirledi

        ABD Donanması'nın uçak gemisi USS Abraham Lincoln, Ortadoğu'daki uzun süreli görevi de dahil olmak üzere tam 286 gün denizde kaldıktan sonra Tayland'a ulaştı. Demokrat Kongre üyeleri, geminin, modern dönemde art arda denizde geçirilen gün sayısı bakımından rekor kırdığını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 08:58 Güncelleme:
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        ABD uçak gemisi rekor kırdı

        ABD'ye ait uçak gemisi USS Abraham Lincoln, Ortadoğu'daki uzun süreli konuşlandırılması da dahil olmak üzere denizde geçirdiği 286 günün ardından, gemide olumsuz koşulların yaşandığına ilişkin haberlerin ortaya atıldığı günlerde Tayland'ın Laem Chabang Limanı'na girdi.

        Yaklaşık 5 bin denizci ve deniz piyadesinin görev yaptığı Lincoln, geçen yıl kasım ayında konuşlandırılmış ve ABD'nin İran'la savaşındaki deniz ablukası ve muharebe operasyonlarında görev almıştı. Demokrat Kongre üyeleri geminin, modern dönemde art arda denizde geçirilen gün sayısı bakımından rekor kırdığını söyledi.

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        Deniz kuvvetlerinin konuşlandırmaları normalde altı ila dokuz ay sürüyor ancak çatışma dönemlerinde bu süre uzatılabiliyor.

        Diğer ABD savaş gemilerinin eşlik ettiği uçak gemisi, Taylandlı yetkililerin açıklamasına göre, ABD'nin Güneydoğu Asya ana karasındaki tek anlaşmalı müttefiki Tayland'da beş günlük dinlenme ve toparlanma molası verecek.

        BÖLGEDEN AYRILMA KARARI ALINMIŞTI

        Yaklaşık 250 gün görev yapan Abraham Lincoln uçak gemisindeki personelin psikolojik durumunun iyi olmadığı yönündeki tartışmaların ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bölgeye USS George Washington uçak gemisini gönderme kararı almıştı.

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        Öte yandan, USS Abraham Lincoln'ün yerini alması planlanan USS George Washington uçak gemisinin 20 Ağustos'ta Orta Doğu'ya ulaştığı belirtilmişti.

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