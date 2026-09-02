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        Haberler Magazin Oktay Çubuk: Süreci atlattım

        Oktay Çubuk: Süreci atlattım

        Geçtiğimiz nisan ayında Portekiz'de aniden fenalaşarak kalbi duran ve yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürülen oyuncu Oktay Çubuk, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 07:28 Güncelleme:
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        "Süreci atlattım"

        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Oktay Çubuk, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Gazeteciler ile ayaküstü sohbet eden 30 yaşındaki oyuncu, "İstanbul'dayım, İzmir'den döndüm. Şimdi projeler ile görüşüyorum. İnşallah yakın zamanda güzel haberler gelecek" dedi.

        Geçtiğimiz aylarda kalp krizi geçirerek hayata tekrardan tutunan Çubuk, "Henüz eskisi gibi olmasam da iyiyim şu anda. Eskiye dönüş başladı, spor yapıyorum ve sağlıklı yaşamaya çalışıyorum. Kalbime bir alet takıldı. Tekrarlaması durumunda devreye girsin diye. Süreci atlattım diyebilirim artık. Bir tedavi durumum yok. Ailem ve arkadaşlarım her durumda çok yanımdaydı" diyerek, süreci atlattığını dile getirdi.

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        #Oktay Çubuk
        #Kalp
        #oyuncu
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