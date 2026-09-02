Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Keşfet 'Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün', kapanmaları engelledi

        'Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün', kapanmaları engelledi

        'Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün', birçok sinema salonunun kapanmasını engellese, birçok sinema salonu işletmecisinin kredilerini ödemesine olanak sağlasa da hakkında bir büyük yanılgı söz konusu

        Giriş: 02 Eylül 2026 - 08:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kapanmaları engelledi

        Beyazperdede süper kahraman çağının en güçlü temsilcilerinden biri olan 'Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün', vizyona girdiği günden bu yana sinema salonlarını kasıp kavuruyor. Öyle ki an itibarıyla hasılatı, 2.332.821.029 dolara ulaşırken dünyada da Türkiye'de de 2026'nın en çok izlenen filmi oldu.

        Daniel Cretton'ın yönettiği film, Türkiye'de 5 haftada 2.459.888 kişi tarafından izlenirken 4.724.037 dolarlık (Yaklaşık 228 milyon TL) hasılatıyla birçok sinema salonunun kapanmasını engelledi, birçok sinema salonu işletmecisinin kredilerini ödemesine olanak sağladı.

        'Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün', izleyici sayısının azlığından dolayı büyük bir kriz içine olan sinema salonlarına can suyu olsa da hakkında büyük bir yanılgı söz konusu.

        Tom Holland, Zendaya ve Sadie Sink'in başrollerini paylaştığı filmin hasılatıyla 'Titanic' ve 'Avatar: Suyun Yolu'nun hasılatını geçtiği, birkaç hafta içinde de en çok hasılat elde eden filmler listesinde ikinci ve birinci sırada yer alan 'Avengers: Endgame' ile 'Avatar'ı geçerek dünyanın en çok izlenen filmi olacağı dile getiriliyor.

        REKLAM

        Ne var ki işin aslı öyle değil.

        Zira; bir filmin kaç kişi tarafından izlendiği hasılatlarına göre değil, kesilen bilet sayısına göre belirleniyor. Çünkü bilet fiyatlarının yıllar içindeki artışı, doğal olarak hasılatı yükseltiyor. Hasılata göre bir hesaplama yaparsak aralarında 7.437.050 kişiyle izleyici rekortmeni 'Recep İvedik 5'in de olduğu döneminin yüksek hasılatlı birçok filmin, günümüzdeki hasılatlar karşısında en çok izlenen 10 film arasına bile giremeyeceğini görüyoruz.

        2017'de 85.986.157 TL hasılat elde eden 'Recep İvedik 5', günümüzde gösterime girip izleyicilerden aynı ilgiyi görseydi hasılatı yaklaşık 1 milyar 210 milyon TL olacaktı.

        Dünyada da durum farklı değil.

        Gösterime girdiği dönemdeki hasılatlarını, global enflasyon veya bilet endeksiyle güncellersek dünyanın en çok filminin aradan geçen 30 yıla rağmen hâlâ 'Titanic' olduğunu görüyoruz. Buna göre dünyanın en çok izlenen ilk 10 filmi arasında 'Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün', an itibarıyla onuncu sırada yer alıyor.

        DÜNYADA EN ÇOK İZLENEN FİLMLERİN GÜNÜMÜZDEKİ HASILATLARININ KARŞILIĞI ($)

        • Titanik (1997)... 4.565.333.968

        • Avatar (2009)... 4.551.040.800

        • Yenilmezler: Endgame (2019)... 3.709.430.811

        • Star Wars: Güç Uyanıyor (2015)... 2.912.575.918

        • Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018)... 2.722.761.719

        • Avatar: Suyun Yolu (2022)... 2.647.400.930

        • Jurassic Park (1993)... 2.396.405.496

        • Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (2021)... 2.368.349.850

        • Jurassic World (2015)... 2.353.942.606

        • Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün (2026)... 2.332.821.029

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün
        #Avatar
        #rekor
        #sinema
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
        Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
        M.City'den rekor transfer!
        M.City'den rekor transfer!
        İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti için geri sayım
        Seri katil! Fethi Dağlı’nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı
        Seri katil! Fethi Dağlı’nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Hiç tanımadığı adamı bıçakladı, yakalanınca "Game Over" deyip teslim oldu
        Hiç tanımadığı adamı bıçakladı, yakalanınca "Game Over" deyip teslim oldu
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Eylülde akıllı telefon yağmuru
        Eylülde akıllı telefon yağmuru
        Lösemiyi yendi, kazada can verdi!
        Lösemiyi yendi, kazada can verdi!
        Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi, kendisi dalgalara kapıldı!
        Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi, kendisi dalgalara kapıldı!
        Trump İran'ı müzakere masasına çekmeye çalışıyor mu?
        Trump İran'ı müzakere masasına çekmeye çalışıyor mu?
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Bitshiabu, Galatasaray için İstanbul'da!
        Bitshiabu, Galatasaray için İstanbul'da!
        "Trump, Kim ile ön koşulsuz olarak görüşmeye açık"
        "Trump, Kim ile ön koşulsuz olarak görüşmeye açık"
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi
        "Süreci atlattım"
        "Süreci atlattım"
        Son bekar tatili
        Son bekar tatili
        Kapanmaları engelledi
        Kapanmaları engelledi