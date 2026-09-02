'Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün', kapanmaları engelledi

Beyazperdede süper kahraman çağının en güçlü temsilcilerinden biri olan 'Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün', vizyona girdiği günden bu yana sinema salonlarını kasıp kavuruyor. Öyle ki an itibarıyla hasılatı, 2.332.821.029 dolara ulaşırken dünyada da Türkiye'de de 2026'nın en çok izlenen filmi oldu.

Daniel Cretton'ın yönettiği film, Türkiye'de 5 haftada 2.459.888 kişi tarafından izlenirken 4.724.037 dolarlık (Yaklaşık 228 milyon TL) hasılatıyla birçok sinema salonunun kapanmasını engelledi, birçok sinema salonu işletmecisinin kredilerini ödemesine olanak sağladı.

'Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün', izleyici sayısının azlığından dolayı büyük bir kriz içine olan sinema salonlarına can suyu olsa da hakkında büyük bir yanılgı söz konusu.

Tom Holland, Zendaya ve Sadie Sink'in başrollerini paylaştığı filmin hasılatıyla 'Titanic' ve 'Avatar: Suyun Yolu'nun hasılatını geçtiği, birkaç hafta içinde de en çok hasılat elde eden filmler listesinde ikinci ve birinci sırada yer alan 'Avengers: Endgame' ile 'Avatar'ı geçerek dünyanın en çok izlenen filmi olacağı dile getiriliyor.

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Ne var ki işin aslı öyle değil.

Zira; bir filmin kaç kişi tarafından izlendiği hasılatlarına göre değil, kesilen bilet sayısına göre belirleniyor. Çünkü bilet fiyatlarının yıllar içindeki artışı, doğal olarak hasılatı yükseltiyor. Hasılata göre bir hesaplama yaparsak aralarında 7.437.050 kişiyle izleyici rekortmeni 'Recep İvedik 5'in de olduğu döneminin yüksek hasılatlı birçok filmin, günümüzdeki hasılatlar karşısında en çok izlenen 10 film arasına bile giremeyeceğini görüyoruz.

2017'de 85.986.157 TL hasılat elde eden 'Recep İvedik 5', günümüzde gösterime girip izleyicilerden aynı ilgiyi görseydi hasılatı yaklaşık 1 milyar 210 milyon TL olacaktı.

Dünyada da durum farklı değil.

Gösterime girdiği dönemdeki hasılatlarını, global enflasyon veya bilet endeksiyle güncellersek dünyanın en çok filminin aradan geçen 30 yıla rağmen hâlâ 'Titanic' olduğunu görüyoruz. Buna göre dünyanın en çok izlenen ilk 10 filmi arasında 'Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün', an itibarıyla onuncu sırada yer alıyor.