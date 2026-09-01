A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Avrupa Şampiyonası'nda Azerbaycan engelini de aştı, adını çeyrek finale yazdırdı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan son 16 play-off turunda kardeş ülke Azerbaycan'la kozlarını paylaşan Filenin Sultanları, rakibini set vermeden 3-0 mağlup etti ve son 8 takım arasına kaldı.

Rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan ay-yıldızlılar, mücadeleden 25-14, 25-16 ve 25-22'lik setlerle rahat bir şekilde galip ayrıldı.

ÇEYREK FİNALDE RAKİP ALMANYA

A Milliler'in çeyrek finaldeki rakibi de belli oldu. Sultanlar, yarı finale yükselmek için Almanya ile karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı Almanya-Türkiye çeyrek final karşılaşması 3 Eylül Perşembe günü oynanacak.

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Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Predrag Balandzic (Sırbistan), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)

Türkiye: Hande Baladın, Eda Erdem, Elif Şahin, İlkin Aydın, Zehra Güneş, Vargas (Gizem Örge, Eylül Akarçeşme, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu)

Azerbaycan: Besman, Ruban, Kirilyuk, Rahimova, Stepanenko, Abdulazimova (Karimova, Imanova, Guluyeva, Pavlenko)

Setler: 25-14, 25-16, 25-22

Süre: 79 dakika (23, 27, 29 )