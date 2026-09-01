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        Haberler Spor Voleybol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Türkiye - Azerbaycan: 3-0 (MAÇ SONUCU) - Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde!

        Türkiye - Azerbaycan: 3-0 (MAÇ SONUCU) - Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde!

        Filenin Sultanları, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda adım adım madalyaya koşuyor... Ay-yıldızlılar, Sinan Erdem'de oynanan son 16 play-off turunda Azerbaycan'ı set vermeden 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. A Milliler, çeyrek finalde Almanya ile eşleşti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 20:48 Güncelleme:
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        Filenin Sultanları çeyrek finalde!

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Avrupa Şampiyonası'nda Azerbaycan engelini de aştı, adını çeyrek finale yazdırdı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan son 16 play-off turunda kardeş ülke Azerbaycan'la kozlarını paylaşan Filenin Sultanları, rakibini set vermeden 3-0 mağlup etti ve son 8 takım arasına kaldı.

        Rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan ay-yıldızlılar, mücadeleden 25-14, 25-16 ve 25-22'lik setlerle rahat bir şekilde galip ayrıldı.

        ÇEYREK FİNALDE RAKİP ALMANYA

        A Milliler'in çeyrek finaldeki rakibi de belli oldu. Sultanlar, yarı finale yükselmek için Almanya ile karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı Almanya-Türkiye çeyrek final karşılaşması 3 Eylül Perşembe günü oynanacak.

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        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Predrag Balandzic (Sırbistan), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)

        Türkiye: Hande Baladın, Eda Erdem, Elif Şahin, İlkin Aydın, Zehra Güneş, Vargas (Gizem Örge, Eylül Akarçeşme, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu)

        Azerbaycan: Besman, Ruban, Kirilyuk, Rahimova, Stepanenko, Abdulazimova (Karimova, Imanova, Guluyeva, Pavlenko)

        Setler: 25-14, 25-16, 25-22

        Süre: 79 dakika (23, 27, 29 )

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        #Filenin Sultanları
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        #Türkiye-Azerbaycan
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        #SİNAN ERDEM
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