Türkiye - Azerbaycan: 3-0 (MAÇ SONUCU) - Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde!
Filenin Sultanları, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda adım adım madalyaya koşuyor... Ay-yıldızlılar, Sinan Erdem'de oynanan son 16 play-off turunda Azerbaycan'ı set vermeden 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. A Milliler, çeyrek finalde Almanya ile eşleşti.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Avrupa Şampiyonası'nda Azerbaycan engelini de aştı, adını çeyrek finale yazdırdı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan son 16 play-off turunda kardeş ülke Azerbaycan'la kozlarını paylaşan Filenin Sultanları, rakibini set vermeden 3-0 mağlup etti ve son 8 takım arasına kaldı.
Rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan ay-yıldızlılar, mücadeleden 25-14, 25-16 ve 25-22'lik setlerle rahat bir şekilde galip ayrıldı.
ÇEYREK FİNALDE RAKİP ALMANYA
A Milliler'in çeyrek finaldeki rakibi de belli oldu. Sultanlar, yarı finale yükselmek için Almanya ile karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı Almanya-Türkiye çeyrek final karşılaşması 3 Eylül Perşembe günü oynanacak.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Predrag Balandzic (Sırbistan), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)
Türkiye: Hande Baladın, Eda Erdem, Elif Şahin, İlkin Aydın, Zehra Güneş, Vargas (Gizem Örge, Eylül Akarçeşme, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu)
Azerbaycan: Besman, Ruban, Kirilyuk, Rahimova, Stepanenko, Abdulazimova (Karimova, Imanova, Guluyeva, Pavlenko)
Setler: 25-14, 25-16, 25-22
Süre: 79 dakika (23, 27, 29 )