Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu? Üç şirketten KAP'a açıklama

Reuters'ın haberinde, Togg'da yüzde 23'er paya sahip Vestel Elektronik ile Anadolu Grubu'nun toplam yüzde 46'lık payını devretmeye hazırlandığı, söz konusu hisselerin Turkcell ve Türkiye Varlık Fonu tarafından alınabileceği ileri sürüldü.

Haberlerde satış bedeline ilişkin bilgi verilmezken, görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanabileceği iddia edildi.

Togg'un ortaklık yapısında değişikliğe gidileceğine ilişkin haberlerin ardından Vestel Elektronik, AG Anadolu Grubu Holding ve Turkcell KAP'a açıklama yaptı.

Üç şirket de konuya ilişkin görüşmelerin sürdüğünü bildirirken, işlemin henüz kesinleşmediğini vurguladı.

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Turkcell, Anadolu Grubu ve Vestel Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamaları şöyle;

Turkcell: "Şirketimiz, yatırım stratejileri çerçevesinde iştirak portföyüne yönelik görüşmeler gerçekleştirebilmekte olup, bu aşamada da haberlere konu olan işlemle ilgili olarak görüşmeler devam etmektedir."

Anadolu Grubu: "Şirketimizin yatırım politika ve stratejileri çerçevesinde, habere konu paylar ile ilgili muhtelif görüşmeler devam etmekte olup, bu aşamada işlemi kesinleştiren bağlayıcı bir sözleşme bulunmamaktadır. Potansiyel işleme ilişkin önemli gelişmelerin ortaya çıkması halinde gerekli kamuyu aydınlatma açıklamaları yapılacaktır."

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Vestel: "Şirketimiz yatırım politika ve stratejileri çerçevesinde; habere konu paylar ile ilgili muhtelif görüşmeler devam etmekte olup, bu aşamada işlemi kesinleştiren alınmış bir Yönetim Kurulu kararı bulunmamaktadır."

Öte yandan nominal 7.2 milyar lira sermayesi bulunan Togg'da Vestel Elektronik'in, Anadolu Grubu Holding, Turkcell ve BMC Otomotiv'in yüzde 23'er, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) ise yüzde 8 payı bulunuyor.