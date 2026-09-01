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        12 Dev Adam Dünya Kupası biletini aldı

        FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ikinci maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup etti ve Dünya Kupası biletini alan ilk takım oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 01:07 Güncelleme:
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        12 Dev Adam Dünya Kupası biletini aldı

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup etti.

        Bu sonuçla elemelerde 8'de 8 yapan Türkiye, Dünya Kupası biletini alan ilk takım oldu.

        Karşılaşmaya etkili başlayan ve İzlanda'nın sadece 1 sayı atmasına izin veren A Milli Basketbol Takımı, 4. dakikada 14 sayılık fark yakaladı: 1-15. Hız kesmeyen ve 7. dakikada farkı 21'e (6-27) çıkaran milliler, kaptan Cedi Osman ile Malachi Flynn'in toplam 24 sayı ürettiği ilk periyodu 33-14 önde tamamladı.

        Ay-yıldızlı ekip, ikinci çeyrekte de çok üstün performans ortaya koydu. Oyuna kenardan dahil olan isimlerden önemli katkı alan Türkiye, 19. dakikada farkı 28 sayıya kadar çıkardı: 30-58. Milli takım, Onuralp Bitim'in 15 sayı kaydettiği bu çeyreği 60-37 üstün bitirdi.

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        Dengeli geçen üçüncü periyotta farkı koruyan Türkiye, son bölüme 80-56 önde girdi.

        Dördüncü çeyrekte rahat oyun sergileyen ve farkı açan A Milli Takım, mücadeleyi 110-73 kazandı.

        Elemelerde 8'de 8 yapan Türkiye, 2027 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan ilk takım oldu.

        Salon: Laugardalshöll

        Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Andris Aunkrogers (Letonya), Elvis Binders-Coders (Letonya)

        İzlanda: Fridriksson 7, Hermannsson 11, Palsson 11, Gudmundsson 9, Hlinason 7, Henningsson 5, Kari Jonsson 6, Thrastarson 10, Thorbjarnarson 2, Petursson 2, Bjarni Jonsson, Bjornsson 3

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        Türkiye: Şehmus Hazer 10, Flynn 13, Cedi Osman 17, Yiğitcan Saybir 10, Adem Bona 8, Furkan Korkmaz 8, Ömer Faruk Yurtseven 2, Kenan Sipahi 15, Onuralp Bitim 17, Sertaç Şanlı 5, Metecan Birsen 5, Erkan Yılmaz

        1. Periyot: 14-33

        Devre: 37-60

        3. Periyot: 56-80

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        #A Milli Erkek Basketbol Takımı
        #12 Dev Adam
        #FIBA 2027 Dünya Kupası
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