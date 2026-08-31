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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Almanya’da şoförlere Türkçe sınav kolaylığı: Maaşlar 2 bin 800 Euro'dan başlıyor

        Almanya’da şoförlere Türkçe sınav kolaylığı: Maaşlar 2 bin 800 Euro'dan başlıyor

        Almanya'da şoför açığını azaltmak amacıyla hayata geçirilen yeni düzenlemeyle mesleki yeterlilik sınavının Türkçe yapılabilmesinin önü açıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 16:16 Güncelleme:
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        Almanya TIR şoförü arıyor

        Almanya’da taşımacılık sektöründe uzun süredir devam eden profesyonel şoför ihtiyacı, yabancı ülkelerden sürücü istihdamını önemli hale getirdi. Alman Federal Karayolu Taşımacılığı, Lojistik ve Atık Yönetimi Birliği (BGL) Yönetim Kurulu Sözcüsü Dirk Engelhardt, 2025 sonunda Reuters’a yaptığı açıklamada ülkede 120 binden fazla kamyon şoförüne ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti.

        Sektördeki sürücülerin yaklaşık üçte birinin 55 yaşın üzerinde olması da açığın büyümesine neden oluyor. Her yıl 30 bin-35 bin sürücünün emekli olmasına karşılık mesleğe katılan yeni sürücü sayısının 15 bin-20 bin civarında kaldığı belirtiliyor.

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        Almanya hükümeti, yabancı sürücülerin mesleğe girişinde karşılaşılan bazı engelleri azaltmak amacıyla mesleki yeterlilik ve ehliyet kurallarında değişikliğe gitti.

        TÜRKÇE SINAV HAKKI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

        Yeni düzenleme 18 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi. Buna göre, kamyon ve otobüs şoförlerinin girdiği hızlandırılmış temel yeterlilik sınavı artık yalnızca Almanca yapılmayacak.

        Sınav Almanca, Arnavutça, İngilizce, Modern Standart Arapça, Hırvatça, Lehçe, Romence, Rusça, Türkçe ve Ukraynaca seçeneklerinden biriyle gerçekleştirilebilecek. Almanya'daki Sanayi ve Ticaret Odaları da düzenlemenin 18 Ağustos'tan itibaren geçerli olduğunu duyurdu.

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        Böylece Almanca bilgisi yeterli olmayan yabancı sürücülerin, mesleki yeterlilik sınavında karşılaştığı dil engelinin azaltılması amaçlanıyor.

        Burada önemli nokta, değişikliğin genel Alman sürücü belgesi teorik sınavının Türkçe hale gelmesi anlamına gelmemesi. Düzenleme profesyonel kamyon ve otobüs şoförleri için uygulanan hızlandırılmış temel yeterlilik sınavını kapsıyor.

        HIZLANDIRILMIŞ YETERLİLİK İÇİN 140 SAAT EĞİTİM

        Hızlandırılmış temel yeterlilik kapsamında sürücülerin, yetkilendirilmiş bir eğitim kurumunda 140 saatlik eğitim alması ve ardından IHK tarafından yapılan 90 dakikalık teorik sınavı geçmesi gerekiyor.

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        Yeni düzenleme sınavın dilini değiştirirken mesleki eğitim şartını ortadan kaldırmıyor. Eğitim süreci yine 140 saat üzerinden devam ediyor.

        Temel yeterlilik sınavında ise teorik ve uygulamalı bölümler bulunuyor. Uygulamalı sınavın süresi de yeni düzenlemeyle 210 dakikadan 120 dakikaya indirildi.

        C, CE, D EHLİYETİ OLANLAR İÇİN ÖNEMLİ

        Düzenleme özellikle ticari taşımacılıkta kullanılan ağır vasıta ve otobüsleri kullanan sürücüleri ilgilendiriyor.

        C sınıfı ehliyet kamyon, CE sınıfı ehliyet çekici ve römorklu ağır vasıta, D sınıfı ehliyet ise otobüs kullanımı için gerekiyor.

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        Almanya'da profesyonel sürücüler için mesleki yeterlilik şartları, Profesyonel Sürücü Yeterlilik Yasası (BKrFQG) kapsamında uygulanıyor. Almanya Federal Ulaştırma Bakanlığı da profesyonel sürücüler için yeterlilik belgesinin, önceki sistemdeki ehliyete işlenen “95” kodunun yerini alan Fahrerqualifizierungsnachweis (FQN) kartıyla gösterildiğini belirtiyor.

        TÜRK EHLİYETLE DOĞRUDAN İŞE BAŞLANAMIYOR

        Türk ehliyetine sahip olmak, Almanya’da profesyonel şoför olarak hemen çalışmaya başlamak için tek başına yeterli değil. Adayların Almanya’daki ehliyet ve mesleki yeterlilik koşullarını da karşılaması gerekiyor.

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        Mevcut süreçte işverenin iş teklifi, ehliyet işlemleri, mesleki yeterlilik ve vize aşamaları birbirini takip ediyor. Almanca sınav zorunluluğu, dili yeterli olmayan adayların sürecini uzatabiliyordu.

        Türkçe sınav seçeneğinin bu aşamadaki dil engelini azaltması bekleniyor. Ancak şoförlerin iş güvenliği, yükleme, boşaltma ve manevra gibi günlük işlerde kullanacakları temel Almancayı öğrenmeleri gerekiyor.

        MAAŞLAR 2 BİN 800 EURO'DAN BAŞLIYOR

        Almanya’da tır şoförleri için verilen aylık brüt ücretlerin 2 bin 800 liradan başladığı belirtiliyor. Ücret; çalışılan eyalet, işveren, güzergah, taşınan yük, deneyim ve gece çalışması gibi koşullara göre farklılaşabiliyor.

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        Net gelir ise çalışanın medeni durumu, çocuk sayısı ve tabi olduğu vergi sınıfına göre değişiyor.

        Berlin’de uzun yol kamyon şoförü arayan bir iş ilanında da 2 bin 800-3 bin 500 euro brüt aylık ücret belirtiliyor. İlanda CE ehliyeti ve profesyonel sürücü yeterliliği tercih sebebi olarak gösteriliyor.

        45 YAŞ ÜZERİNDEKİLER İÇİN AYRICA GELİR ŞARTI VAR

        Şoförlük mesleği için genel bir yaş sınırı bulunmuyor. Ancak 45 yaşın üzerindeki adaylar açısından Almanya’da yıllık gelir veya emeklilik güvencesine ilişkin ek şartlar bulunuyor.

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        2026 yılı için belirtilen yıllık gelir eşiği 55 bin 770 euro. Bu yaş grubundaki adayların söz konusu geliri elde ettiğini veya yeterli emeklilik güvencesine sahip olduğunu kanıtlaması gerekiyor.

        AİLE BİRLEŞİMİ DE MÜMKÜN

        Almanya’da iş sözleşmesi bulunan şoförler eş ve çocuklarını da yanlarına alabiliyor. Eş için A1 düzeyinde Almanca şartı bulunurken çocuklar açısından aynı dil şartı uygulanmıyor.

        Bazı işverenlerin çalışanlarına konaklama imkanı sunduğu da belirtiliyor.

        ALMANYA EHLİYET İŞLEMLERİNDE DE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

        18 Ağustos’ta yürürlüğe giren düzenleme yalnızca sınav dilleriyle sınırlı değil. Almanya, bazı yabancı ehliyetlerin tanınması konusunda da yeni kurallar getirdi.

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        Ukrayna ve Karadağ'dan alınan ehliyetlerin belirli koşullarda Almanya'da sınava girilmeden dönüştürülebilmesinin önü açıldı. Ayrıca başka bir AB ülkesinde takas yoluyla dönüştürülmüş bazı üçüncü ülke ehliyetlerinin Almanya'da tanınmasına ilişkin düzenleme de yürürlüğe girdi.

        Almanya Federal Ulaştırma Bakanlığı, değişikliklerin temel amacını profesyonel şoförlük mesleğine girişteki engelleri azaltmak ve sürücülerin daha hızlı şekilde iş hayatına katılmasını sağlamak olarak açıklıyor.

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        #almanya
        #TIR Şoförleri
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