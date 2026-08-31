Anthony Hopkins klasik müzik albümüyle bir numaraya yükseldi

Anthony Hopkins, 21 Ağustos'ta çıkardığı 'Life is a Dream' adlı klasik müzik albümüyle İngiltere Resmi Klasik Müzik Listesi'nde bir numaraya ulaştı. Albümün yayımlanmasından bir hafta sonra elde edilen bu zirve başarısı, Hopkins'in oyunculuk kariyerinin yanı sıra süregelen bestecilik tutkusunun bir göstergesi niteliğinde.

Filarmoni Orkestrası tarafından seslendirilen ve Gustavo Dudamel tarafından yönetilen 'Life is a Dream' kaydı, Hopkins'in on yıllar boyunca yaptığı besteleri bir araya getiriyor. Eserler, Galler doğumlu oyuncunun çocukluğuna, ailesine ve müzik hayatını şekillendiren bestecilere dair anılarından ilham alıyor.

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'Kuzuların Sessizliği', 'Hannibal', 'Joe Black' ve yakın zamanda 'Baba' (The Father) gibi önemli filmleriyle hafızalara kazınan 88 yaşındaki Hopkins, albümü hakkında şunları söyledi: Müzik benim ilk arzumdu, ilk dileğimdi. Hayatım boyunca müzik besteledim. Bu parçaların bazıları on yıllardır benimle birlikte ve hâlâ onlara geri dönüyorum.

Resmi Birleşik Krallık Klasik Müzik Listesi, İngiltere genelinde etki yaratan en yeni klasik albüm yayınlarını sıralıyor. Sadece son 12 ay içinde yayımlanan albümlere odaklanan haftalık sıralama, Birleşik Krallık satışlarını ve yayın akışını birleştirerek türün genişliğini, canlılığını ve sürekli gelişimini gösteren bir görünüm sunuyor.

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Hopkins ölümlere yol açan depremlerle sarsılan Venezuela halkına destek olmak için, 'Life is a Dream'in CD ve plak satışlarından elde ettiği gelirin bir kısmını Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'na bağışlayacak.