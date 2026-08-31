31 Ağustos – 6 Eylül haftalık burç yorumları

Bu hafta bir yandan büyümek ve ilerlemek isterken, diğer yandan sabır ve sorumluluklarımızla sınanabiliriz. 28 Ağustos'taki Balık Ay Tutulması'nın etkileri devam ederken, tamamlanması gereken konular ve geride bırakılması gereken durumlar yeniden gündeme gelebilir.

1 Eylül'de Jüpiter-Satürn üçgeni uzun vadeli hedefler için sağlam adımlar atmayı destekliyor. Mars-Satürn karesi ise isteklerimizle sorumluluklarımız arasında gerilim yaratabilir; sabırlı ve planlı hareket etmek önemli olacak. Merkür-Mars olumlu açısı ise kendimizi daha net ifade etmemize ve sorunları konuşarak çözmemize yardımcı olacak. Peki 31 Ağustos - 6 Eylül haftasında 12 burcu neler bekliyor? Hadi gelin bakalım.

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Sevgili Koçlar, sorumluluklarınız artabilir ve bazı hedefleriniz için sabırlı olmanız gerekebilir. Acele etmek yerine sağlam adımlar atmalısınız.

Sevgili Boğalar, kariyer ve gelecek planlarınızda önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Uzun vadede size fayda sağlayacak bir karar alınabilir.

Sevgili İkizler burçları, eğitim, seyahat ve gelecek planlarınızda bazı gecikmeler yaşanabilir. Ancak doğru planlamayla engelleri aşabilirsiniz.

Sevgili Yengeçler, iş ve özel hayat arasında denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Acele etmezseniz önemli bir sorumluluğun üstesinden gelebilirsiniz.

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Sevgili Aslanlar, maddi konularda daha gerçekçi hareket etmeniz gereken bir hafta. Finansal plan için sağlam bir temel oluşturabilirsiniz.

Sevgili Başaklar, ilişkilerinizde bazı konular yeniden gündeme gelebilir. Açık ve net iletişim kurarak önemli bir mesele çözülebilir.

Sevgili Teraziler, günlük hayatınızda ve çalışma düzeninizde yoğunluk artabilir. Kendinizi fazla yormadan sorumluluklarınızı planlayabilirsiniz.

Sevgili Akrepler, aşk hayatınız ve sosyal çevreniz hareketleniyor. Geleceğe dair bir konuda sorumluluk almanız gerekebilir.

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Sevgili Yaylar, kariyer ve aile arasında denge kurmanız gereken bir dönem. Sabırlı davranırsanız uzun vadeli bir hedefiniz hızlanabilir.

Sevgili Oğlaklar, eğitim, seyahat veya hukuki konularda bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Planlarınızı iki kez gözden geçirmeniz önemli olacak.

Sevgili Kovalar, ortak para ve finansal sorumluluklar gündemde. Maddi konularda acele karar vermek yerine uzun vadeli düşünün.

Sevgili Balıklar, Ay Tutulması'nın etkileri hala üzerinizde. Hayatınızda bir dönemi kapatıp yeni bir sayfa açarken, önemli kararları sağlam temellere oturtabilirsiniz. Herkese keyifli ve huzurlu haftalar. Hoşçakalın.