Türkiye’de her yıl 1 sıfır kilometre araca karşılık yaklaşık 7 adet ikinci el araç satışı gerçekleşiyor. Milyonlarca araç sahibini ve alıcıyı ilgilendiren bu büyük pazarda yaşanan gelişmeleri analiz etmeyi sürdürüyoruz.

Geçtiğimiz hafta bu sayfada sektör temsilcilerinin değerlendirmelerine yer vermiş ve araç almak ya da satmak için doğru zamanın ne olduğu sorusuna yanıt aramıştık.

İkinci elde ibre tersine dönüyor Haberi Görüntüle

Bugün ise Türkiye otomotiv pazarının en büyük hacmine sahip alanlardan biri olan ikinci el araç piyasasının nabzını, sektörün çatı kuruluşlarından biriyle tutuyoruz.

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Her yıl satılan her 1 sıfır kilometre araca karşılık yaklaşık 7 adet ikinci el aracın el değiştirdiği pazarda, yaşanan gelişmeleri ve sektörün beklentileri ile ilgili Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç ile konuştuk.

Önceki günlerde Ankara'da bir araya geldiğimiz MASFED Başkanı Erkoç, ikinci el otomotiv sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin en önemli sorunlarından birinin ilan platformları olduğunu vurgulayarak, ilan sitelerindeki uygulamaların sektörde rekabet dengesini bozduğunu savundu.

"MESLEĞİ YAPAN BİZİZ, KAZANAN BAŞKALARI"

Erkoç, "Mesleği yapan biziz, bizim haricimizde herkes para kazanıyor. İlan siteleri çok büyük gelirler elde ediyor ancak uygulanan bazı sistemler satışlarımızı yavaşlatıyor" dedi.

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İlan platformlarında uygulanan fiyat politikalarının ikinci el araç piyasasını doğrudan etkilediğini ifade eden MASFED Başkanı Erkoç, "İlan fiyatları düşerse bu durum fiyatlara yansır ve aşağı yönlü hareket başlar" değerlendirmesinde bulundu.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, Habertürk Yazarı Yiğitcan Yıldız'a konuştu.

Erkoç, platformlardaki ilan fiyat artışlarının enflasyon oranlarıyla sınırlı tutulması gerektiğini de belirterek, son dönemde ilan fiyatlarının enflasyonun oldukça üzerinde arttığını savundu.

"6 AY-6 BİN KM UYGULAMASINA ARTIK GEREK YOK"

Hatırlanacağı üzere Ticaret Bakanlığı, Ağustos 2022’de ikinci el araç satışlarına yönelik kapsamlı bir düzenlemeyi hayata geçirmişti.

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Sıfır kilometre araçların satın alındıktan kısa süre sonra daha yüksek fiyatlarla yeniden satışa sunulmasının önüne geçmeyi amaçlayan düzenlemeyle, otomobillerin ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı dolmadan ikinci el olarak satılması kısıtlanmıştı.

Düzenleme hayata geçtikten sonra amacına ulaşmış ve piyasadaki fırsatçılığın önüne geçerek vatandaşın ikinci el araca ulaşımını kolaylaştırmıştı.

Kısaca '6+6' olarak anılan düzenlemenin ilk çıktığı dönemde önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirten MASFED Başkanı Erkoç, bu ihtiyacın artık ortadan kalktığını belirtti.

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Erkoç, "Geçmişte sıfır kilometre araçların üzerinde fiyatlarla ikinci el satışları yapılıyordu. Alınan tedbirlerle bu durum ortadan kalktı. Ancak düzenlemenin devam etmesi arzı azaltıyor. Özellikle filo şirketleri araçlarını satışa çıkaramıyor ve bu durum fiyatları yukarı yönlü etkiliyor" dedi.

"NOTER OLMADAN DA SATIŞ YAPALIM"

MASFED Başkanı Erkoç'un açıklamalarından öne çıkan başlıklardan biri de noter sistemi ile ilgili oldu.

Yetki belgeli galerilerin noter sistemi dışında da araç satış işlemi yapabilmesini öneren Erkoç, "Noter uygulamasının kaldırılmasını istemiyoruz. Ancak yetki belgeli işletmelere de belirli yetkiler verilmeli. Hafta sonu ve mesai saatleri dışında da güvenli ödeme sistemi üzerinden satış yapılabilmeli" dedi.

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Dijital sistemlerin daha fazla kullanılması gerektiğini belirten Erkoç, tüketiciye daha fazla seçenek sunulması çağrısında bulundu.

TOGG'UN İKİNCİ ELİNE ÖZEL KREDİ ÇAĞRISI

Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un ikinci el pazarının güçlendirilmesi gerektiğini de belirten MASFED Başkanı, yetki belgeli kuruluşlar aracılığıyla ikinci el Togg'lara yönelik özel kredi imkanı sağlanmasını önerdi.

Erkoç, "Togg’un ikinci el piyasasının oluşması, sıfır araç satışlarını da destekler" dedi.

Togg, 2023'te başlayan satış sürecinden bu yana yaklaşık 115 bin aracı kullanıcılarla buluşturdu.

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Markanın 2027 yılında satışa sunmayı planladığı daha erişilebilir modelle birlikte bu rakamın daha da artması bekleniyor. Bu gelişme, Togg’un ikinci el değerini de her geçen gün daha önemli kılıyor.

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ 10 MİLYON ADET

Sonuç olarak, Türkiye’de yıllık ikinci el araç pazarı yaklaşık 10 milyon adetlik bir hacme sahip.

Dolayısı ile sektöre yönelik yapılan düzenlemeler sadece yetki belgesiyle faaliyet gösteren yaklaşık 80 bin adet işletmeyi değil, milyonlarca araç sahibini de doğrudan etkiliyor. MASFED'in açıklamalarını da bu kapsamda değerlendirmek gerekiyor.

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Unutulmamalı ki, mobilite günümüzde artık bir lüks olmaktan çıkıp önemli bir ihtiyaca dönüşmüş durumda.

Bu nedenle ikinci el tarafında atılacak her adımın, hem sektörün sürdürülebilirliği hem de tüketicinin güvenli, erişilebilir ve şeffaf bir piyasaya ulaşması açısından dikkatle değerlendirilmesi gerekiyor.