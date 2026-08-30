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        Haberler Dünyadan Robert De Niro: Çocuklarımın oyunculukta başarılı olması sandığınız kadar kolay değil

        Robert De Niro: Çocuklarımın oyunculukta başarılı olması sandığınız kadar kolay değil

        Yedi çocuk babası Robert De Niro, çocuklarının oyunculuk kariyerleri üzerinde şöhretinin olumsuz bir etki yaratabileceğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 13:20 Güncelleme:
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        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"

        Robert De Niro, kendisinin izinden giderek oyunculuğa atılan çocuklarını destekliyor. İki Oscar ödüllü 83 yaşındaki oyuncu, bunun büyük bir özveri gerektirdiğini ve çocukları için çok daha fazla baskı getirdiğini de kabul ediyor. People dergisine konuşan Hollywood yıldızı, çocuklarının oyunculukta başarı yakalamalarıyla ilgili olarak, "Sadece düşündüğünüz kadar kolay değil" yorumunu yaptı.

        De Niro'nun dört farklı kadından yedi çocuğu var: Diahnne Abbott'tan 54 yaşında Drena ve 49 yaşında Raphael; Toukie Smith'ten 30 yaşında ikizler Julian ve Airyn; Grace Hightower'dan 28 yaşında Elliot ve 14 yaşında Helen; Tiffany Chen'den üç yaşında Gia.

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        Robert De Niro ile oyunculuğu seçen çocukları Drena ve Julian
        Robert De Niro ile oyunculuğu seçen çocukları Drena ve Julian

        "ÇABALAMAZLARSA BENİM VARLIĞIM OLUMSUZ ETKİ YARATIR"

        Çocuklarından Drena ve Julian, gösteri dünyasına adım attılar.

        Çocuklarının oyunculuk macerasına kendisinin katkısıyla ilgili konuşan De Niro, "Eğer gerçekten samimi görünmüyor, canla başla çalışmıyor ve çok çaba sarf etmiyorsanız, bu olumsuz bir etki yaratacaktır" dedi.

        "Eğer zaman içinde insanlara gerçekten samimi olduğunuzu ve sonuna kadar gideceğinizi gösterebilirseniz, bu durum size 10 kat daha fazla fayda sağlayacaktır" diyen Amerikalı oyuncu, "En önemli şey, gerçekten yapmak istediğiniz için ve gerçekten kararlı olduğunuz için çok çalışmaktır" ifadesini kullandı.

        De Niro'nun ilk eşi Diahnne Abbott'tan olan kızı Drena, 1970'li yılların başlarında 'Godfather 2'nin setinde ünlü aktörle birlikte
        De Niro'nun ilk eşi Diahnne Abbott'tan olan kızı Drena, 1970'li yılların başlarında 'Godfather 2'nin setinde ünlü aktörle birlikte

        Drena'nın rol aldığı yapımlar arasında 'A Star is Born' (2018), 'The Intern' (2015), 'Joy2 (2015), 'Great Expectations' (1998) ve 'Wag the Dog' (1997) yer alıyor.

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        Ayrıca yönetmenlik ve yapımcılığa da yönelen Drena, 'Girls & Dolls' (2001) adlı kısa belgeselde çalıştı ve Robert De Niro'nun ressam olan babası hakkında 'Remembering the Artist: Robert De Niro, Sr.' adlı filmin yapımcılığını üstlendi.

        Bu arada Julian, 'Zero Day' (2025) adlı mini dizide, genç Barack Obama'yı canlandırdığı 'The First Lady' (2022) filminde ve 'In Dubious Battle' (2016) filmde oyunculuk yeteneğini sergiledi.

        Genç oyuncu 2023'te 'The Sign in Sidney Brustein's Window' adlı tiyatro oyunuyla Broadway'de ilk kez sahneye çıktı.

        Ünlü bir ismin çocuğu olmanın, fırsatların daha fazla olduğu bir dönemde bile, kamuoyunun sürekli gözetimi ve kendi yeteneğini kanıtlama baskısıyla birlikte geldiği biliniyor.

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        "BİR YERE ULAŞMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞMALARI GEREKİYOR"

        "Gençken daha az fırsat olduğunu hatırlıyorum" diyen De Niro, "Şimdi ise çok daha fazla seçenek var gibi görünüyor, ama yine de oyuncu olarak iş bulmak eskisi kadar zor" ifadesini kullandı.

        Sıkı çalışmanın ve tam bir özverinin bile başarıya ulaşmak için yeterli olmayabileceğini söyleyen sanatçı, "Kolay değil, zor. Bir yere ulaşmak için çok çalışmanız gerekiyor. Hatta o zaman bile hiçbir garanti yok" diye ekledi.

        Ünlü aktörün en küçük çocuğu Gia, üç yaşında
        Ünlü aktörün en küçük çocuğu Gia, üç yaşında

        "ÖNEMLİ OLAN ÇOCUKLARINIZI DESTEKLEMEK"

        Geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda De Niro, bir ebeveynin çocukları için yapabileceği en önemli şeyin ne olduğunu anlatırken şu ifadeyi kullanmıştı: Ebeveynler, kararlarına katılıp katılmamalarına bakmaksızın, her zaman onların kararlarının arkasında dururlar. Önemli olan çocuklarınızı desteklemektir. Kendilerine zarar vermedikleri, yıkıcı bir şey yapmadıkları veya benzeri şeyler yapmadıkları sürece, onları desteklemelisiniz. Nokta.

        De Niro, "Onlarla aynı fikirde olmasanız bile, onları desteklemelisiniz. Onlar da sizin onları desteklediğinizi bilmeliler" ifadesini kullanmıştı.

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        #Robert De Niro
        #oyuncu
        #robert de nironun çocukları
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