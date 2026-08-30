Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Deniz Kuvvetleri’nden Zafer Bayramı geçit töreni: 15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda

        Deniz Kuvvetleri’nden Zafer Bayramı geçit töreni: 15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda

        30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 15 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Rumelifeneri'nden hareket eden gemiler, Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerinin altından geçerek Beşiktaş istikametine ilerledi. Gemilerin Boğaz geçişi havadan görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 11:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda

        30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Gemilerin boğazdan geçişi havadan görüntülendi.

        DHA'da yer alan habere göre; 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Rumelifeneri'nden saat 09.30'da hareket eden 15 gemi boğaza girdi.

        Sırasıyla Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM), 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş istikametine ilerledi.

        REKLAM

        Boğazdan geçen 15 gemi Üsküdar'daki Kız Kulesi önünde boğaz geçişini tamamlayacak. Boğaz geçişine katılan gemiler arasında TGC Anadolu, TGC Savarona, Ereğli - Girne, TCG Meltem - Gazimağusa ve TCG Karpaz - İskenderun da yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #30 Ağustos Zafer Bayramı
        #istanbul boğazı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Marmara'daki 185 mikro depremle ilgili önemli açıklama!
        Marmara'daki 185 mikro depremle ilgili önemli açıklama!
        Fenerbahçe Samsunspor karşısında!
        Fenerbahçe Samsunspor karşısında!
        100 bin fiş tek tek incelenip yakalandı!
        100 bin fiş tek tek incelenip yakalandı!
        Ünlülerden 104'üncü yıl coşkusu
        Ünlülerden 104'üncü yıl coşkusu
        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!
        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!
        ABD-Venezuela petrol anlaşmasının süresi belli oldu
        ABD-Venezuela petrol anlaşmasının süresi belli oldu
        "Osimhen G.Saray'ın her şeyi"
        "Osimhen G.Saray'ın her şeyi"
        Altı ayda zafer çıkmadı
        Altı ayda zafer çıkmadı
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        Verilen kararlar doğru mu?
        Verilen kararlar doğru mu?
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Eski dostlar birbirine girdi
        Eski dostlar birbirine girdi
        Ünlü oyuncu ilk albümünü çıkardı
        Ünlü oyuncu ilk albümünü çıkardı
        Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı!