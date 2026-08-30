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        Fenerbahçe Samsunspor karşısında! İşte muhtemel 11'ler

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor'la karşı karşıya geliyor... Sarı-lacivertliler rakibini mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini almak ve Beşiktaş derbisine kayıpsız gitmek istiyor. Ev sahibi ekip ise yenilmezlik serisini koruma peşinde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 11:41 Güncelleme:
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        Fenerbahçe Samsunspor karşısında!

        STAT: Yeni 19 Mayıs Stadyumu

        HAKEM: Yasin Kol

        SAAT: 21.30

        YAYIN: beIN Sports 1

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'la deplasmanda karşılaşıyor...

        MUHTEMEL 11'LER

        Samsunspor: Okan, Mendes, Borevkovic, Diabate, Tomasson, Celil, Elliot Watt, Yalçın, Jarju, Emre Kılınç, Fatih.

        Fenerbahçe: Ederson, Semdeo, Skriniar, Ake, Brown, İsmail, Kante, Guendouzi, Greenwood, Oğuz Aydın, Muriqi.

        LİGDE 67. RANDEVU

        Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 66 kez rakip oldu. 4 Ocak 1970 tarihinde oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette Kanarya'nın galibiyet sayısında 36'ya 12 üstünlüğü bulunuyor. 18 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 112 golüne, kırmızı-beyazlılar 62 golle karşılık verdi.

        F.BAHÇE SON 8 MAÇTA KAYBETMEDİ

        Karadeniz ekibinin 11 yıl sonra yeniden Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 2023-2024 sezonundan itibaren, Fenerbahçe ile Samsunspor arasında yapılan 6 lig maçının 4'ü berabere tamamlandı. 2 maçta ise gülen taraf sarı-lacivertliler oldu. Fenerbahçe, rakibine karşı tüm kulvarlarda oynadığı son 8 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

        FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

        Fenerbahçe'de Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlıkları devam ediyor. Al Jazira'ya transferi gündemde olan Talisca ise Lyon maçında aldığı darbe gerekçesiyle kafileye dahil edilmedi. Roma ile görüşen Oosterwolde de kamp kadrosuna yer almadı.

        SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

        Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Lig maçı, bu akşam saat 21.30'da başlayacak. beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

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        #fenerbahçe
        #Samsunspor
        #süper lig
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