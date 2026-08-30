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        Haberler Ekonomi Enerji Trump “Dünya tarihinin en büyüğü” demişti! Dev petrol anlaşmasının süresi belli oldu

        Trump “Dünya tarihinin en büyüğü” demişti! Dev petrol anlaşmasının süresi belli oldu

        Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD ile varılan petrol anlaşmasının 25 yıl süreceğini ve günlük petrol üretiminde 1,5 milyon varilin üzerine çıkılmasının hedeflendiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 10:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ABD-Venezuela petrol anlaşmasının süresi belli oldu

        Devlet televizyonu VTV'ye açıklamalarda bulunan Rodriguez, ABD ile varılan "tarihi" petrol anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Rodriguez, ABD ile varılan petrol anlaşmasının 25 yıl geçerli olacağını ve günlük petrol üretiminde 1,5 milyon varilin üzerine çıkarılmasının amaçlandığını belirterek, "Hedefimiz, Chevron, Repsol, Eni, Shell ve BP gibi dev şirketleri de kapsayan diğer önemli anlaşmaların imzalanmasıyla daha da ileriye gitmektedir. Bir enerji gücü olmak istiyoruz. Somut ifadelerle bu durum, üretilen ve satılan her varil için yaklaşık 19 doların doğrudan ülkemize girmesi anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

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        ABD ile varılan anlaşmanın Venezuela ekonomisine sağlayacağı katkıya değinen Rodriguez, varil başına 65 dolarlık fiyat üzerinden hesaplandığında ülkenin anlaşmadan 209 milyar 335 milyon dolar gelir elde edebileceğini söyledi.

        Rodriguez, projenin ülkenin doğusu ve orta doğusunda 55 bin kilometrekareden fazla alanı kaplayan Orinoco Petrol Kuşağı'ndaki 8 ham sahadaki geliştirmeleri kapsadığını belirterek, en az yüzde 16 imtiyaz hakkı ve yüzde 34 gelir vergisi oranının öngörüldüğünü, bu şartların Venezuela'nın ekonomik toparlanmasını hızlandıracağını ifade etti.

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        Anlaşmanın sağlanması yönündeki çabalarından dolayı ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya teşekkür eden Rodriguez, anlaşmada "her iki tarafın da en iyi yapabildiği katkıyı sunduğunu" belirterek, "Venezuela'nın kaynakları üzerindeki mülkiyetini ve egemenliğini koruduğunun kesinlikle net olarak bilinmesi gerekir." dedi.

        Rodriguez, ABD'nin yaptırımlar nedeniyle ağır darbe alan stratejik petrol sektörünün toparlanmasını hızlandırmak için sermaye, teknoloji ve operasyonel kapasite sağlayacağını da sözlerine ekledi.

        Venezuelalılara karşı şeffaf olacaklarının altını çizen Rodriguez, Venezuelalıların "ne kadar yatırım yapıldığını, ne kadar üretim gerçekleştirildiğini, devletin ne kadar gelir elde ettiğini ve işletmeciler için şartların neler olduğunu bilmeye hakkı bulunduğunu" ifade etti.

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        Görsel: Associated Press
        Görsel: Associated Press

        "DÜNYA TARİHİNİN EN BÜYÜK PETROL ANLAŞMASI"

        ABD Başkanı Trump, Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına" vardıklarını ve Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin büyük bölümü üzerinde kontrol sağladıklarını belirtmişti.

        Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile konu hakkında yakın şekilde çalıştığını kaydetmişti.

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        #Venezuela
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