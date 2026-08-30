Ünlü oyuncu Tom Hardy şarkıcı oldu, ilk rap albümünü çıkardı

Yıllarca Tom Hardy olarak beyazperdede yeteneğini sergiledikten sonra, Frankie Pulitzer takma adıyla müzik dünyasına giriyor.

Rap müzik alanındaki yeteneğini sergileyen ünlü İngiliz oyuncu, hip-hop grubu Czarface ile iş birliği içinde hazırladığı ve Busta Rhymes, Method Man ve EL-P gibi rapçilerin yanı sıra Shakespeare, Marvel ve Stephen King'e göndermeler içeren 15 parçalık ilk albümü 'Czarface Meets Frankie Pulitzer'ı çıkardı.

ŞARKILARINDA FİLMLERE GÖNDERMELER VAR

48 yaşındaki Hollywood yıldızının, şarkı sözlerine bolca film ve çizgi roman göndermesi serpiştirdiği görüldü. Oyuncu, çizgi roman dünyasına yabancı değil; 2012 yapımı 'The Dark Knight Rises' filminde kötü karakter Bane'i canlandırmış, ayrıca üç bağımsız filmde ve 'Spider-Man: No Way Home'da kısa bir görünümle Örümcek Adam'ın anti kahramanı Venom'u oynamıştı.

Hardy, albümünde 'Raw Forever' şarkısında, Martin Scorsese'nin 1999 yapımı 'Bringing Out the Dead' filmine, Willem Dafoe'nun 2002 yapımı 'Spider-Man' filmindeki kötü adam Green Goblin rolüne, Marvel'ın kötü adamı Doctor Doom'a, DC Comics kahramanı Sergeant Rock'a ve Sidney Lumet'in 1975 yapımı klasik filmi 'Dog Day Afternoon'a göndermelerle dolu şarkılara yer verdi.

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Hardy, 'Mad Technology' şarkısında Stephen King'in kitaplarından uyarlanan iki film; 'Cujo' ve 'Misery'ye gönderme yaptı. Şarkının başka bir yerinde Marvel kahramanı Thor'a selam gönderen oyuncu, daha sonra 'Spider-Verse' filmlerinde Miles Morales'i seslendiren ve 'Dope' adlı dram filminde rol alan Shameik Moore'a atıfta bulundu.

'Grim-Visaged War' şarkısının sonunda, Shakespeare'in ünlü III. Richard monologunu, Bane performansındaki ses tonunu çok anımsatan bir şekilde okuyan Hardy, 'Gnawing at My Rhyme Like a Poisonous Rat' şarkısında 'Titanic' filmine bir gönderme yaptı.

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TAKMA ADLA KENDİNİ GİZLEDİ

Hardy, Frankie Pulitzer adıyla yaptığı çalışmalar hakkında kamuoyuna açıkça konuşmamış olsa da, rap müziğine yabancı değil. Daha önce diğer Czarface grubu albümlerinde yer almış ve birkaç ortak single yayımlamıştı.

Hardy, yapımcı arkadaşı Edward Tracy ile birlikte 2000 yılında 'Falling on Your Arse in 1999' adlı bir albüm de kaydetmiş, ancak albüm resmi olarak yayımlanmamıştı. Daha sonra, 2018'de albümün varlığı internette ortaya çıkmıştı.