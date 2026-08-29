Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu Soner Yılmaz’ı vuran kişinin aileyi yakından tanıdığı ortaya çıktı

İddiaya göre Kerim B.’nin, Mehmet Ali Yılmaz’ın bir dönem en yakınındaki isimlerden biri olan ve Çeşme’de Yılmaz ailesine ait otelde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga nedeniyle yaklaşık 10 yıldır cezaevinde bulunan Kadir B.’nin oğlu olduğu öğrenildi.

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“SİGARAMI UNUTTUM” DEYİP GERİ DÖNDÜ

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Beşiktaş Bebek’te meydana gelen olayda, Mehmet Ali Yılmaz’ın oğlu Soner Yılmaz evinde silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, hastaneye kaldırılan Yılmaz’ın ardından polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda saldırganın kimliğini belirledi. İddiaya göre, ailenin uzun yıllardır tanıdığı Kerim B., olay günü güvenlik görevlileri tarafından tanındığı için eve girdi.

Soner Yılmaz ile Kerim B.’nin yaklaşık bir saat boyunca evde sohbet ettiği, daha sonra Kerim B.’nin evden ayrılarak aracına yöneldiği öğrenildi.

İddiaya göre aracından silahını alan Kerim B., “İçeride sigaramı unuttum” diyerek yeniden villaya girdi. Salona dönen şüpheli, burada bulunan Soner Yılmaz’a 5 el ateş etti.

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Bacağından ve kalçasından yaralanan Yılmaz hastaneye kaldırılırken, Kerim B. olay yerinden kaçtı.

BABASI MEHMET ALİ YILMAZ’IN YAKININDAKİ İSİMLERDENDİ

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle saldırının geçmişine ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre şüpheli Kerim B.’nin babası Kadir B., uzun yıllar Mehmet Ali Yılmaz’ın yanında çalıştı. Kadir B.’nin, bir dönem Yılmaz’ın en yakınındaki isimlerden biri olduğu belirtildi.

Kadir B.’nin, yaklaşık 10 yıl önce Çeşme’de Yılmaz ailesine ait otelde yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavga nedeniyle cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

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POLİS ŞÜPHELİNİN İZİNİ SÜRÜYOR

Saldırının ardından kaçan Kerim B.’nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, şüphelinin olay öncesi ve sonrasındaki hareketlerini incelemeye aldı. Bebek ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelenirken, Kerim B.’nin olay yerine geliş şekli, kimlerle görüştüğü ve kaçış güzergâhı araştırılıyor.

Soruşturma kapsamında saldırının önceden planlanıp planlanmadığı ve olayla bağlantılı başka kişilerin bulunup bulunmadığı da değerlendiriliyor.

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Polis ekiplerinin firari şüpheli Kerim B.’yi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.