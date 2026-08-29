VALİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA



Antalya Valisi Hulusi Şahin, Muğla’nın Seydikemer ilçesinde başlayarak Kaş’a sıçrayan orman yangınının devam ettiğini, ancak rüzgarın hafiflemesinin ekiplerin mücadelesi açısından avantaj sağladığını açıkladı. Yangının yaklaşık 10 kilometrekarelik alanı etkilediğini belirten Şahin, ekiplerin öncelikli olarak yerleşim alanlarının çevresini büyük ölçüde güvence altına aldığını, şu ana kadar can kaybı ve ciddi bir yaralanma yaşanmadığını söyledi.