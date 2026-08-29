Muğla'da başladı Antalya'ya sıçradı! Orman yangınına müdahale ediliyor
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım alanında çıkan orman yangını, rüzgarın da şiddetiyle Antalya'nın Kaş ilçesine sıçradı. Orman Genel Müdürlüğü havadan ve karadan müdahale edilen yangının enerjisinin düşürüldüğü açıkladı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başladıktan sonra rüzgarın etkisiyle Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan orman yangını, havadan ve karadan müdahalelerle söndürülmeye çalışılıyor.
Seydikemer Korubükü köyü yakınlarında tarım alanında yangın çıktı. Yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Saklıkent Kanyonu'na yakın bir noktada çıkan yangın, kuzeyden esen şiddetli rüzgarla birlikte kanyondan gelen dereyi aşarak Antalya Kaş sınırlarında kalan ormanlık alana geçti.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor.
OGM'DEN AÇIKLAMA
Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "4 uçak, 15 helikopter, 72 arazöz, 6 iş makinesi, 450 personel ile Muğlanın Seydikemer ilçesinde orman dışı alanda başlayan ve Antalyanın Kaş ilçesine sıçrayan yangına müdahale ediyoruz. Yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor." bilgisi verildi.
SAKLIKENT KANYONU KAPATILDI
Yangının dünyaca ünlü sınırları Antalya ve Muğla’da bulunan Saklıkent kanyonuna yakın olması nedeniyle tedbir amaçlı Saklıkent kanyonu geçici olarak ziyaretçilere kapandığı açıklandı.
VALİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA
Antalya Valisi Hulusi Şahin, Muğla’nın Seydikemer ilçesinde başlayarak Kaş’a sıçrayan orman yangınının devam ettiğini, ancak rüzgarın hafiflemesinin ekiplerin mücadelesi açısından avantaj sağladığını açıkladı. Yangının yaklaşık 10 kilometrekarelik alanı etkilediğini belirten Şahin, ekiplerin öncelikli olarak yerleşim alanlarının çevresini büyük ölçüde güvence altına aldığını, şu ana kadar can kaybı ve ciddi bir yaralanma yaşanmadığını söyledi.
Vali Şahin, bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın yangınla mücadeleyi zorlaştırdığını ifade ederek, vatandaşları yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar dönemlerinde yangın riski oluşturabilecek faaliyetlerden kaçınmaları konusunda uyardı.
Vali Şahin, Seralar ve bazı evlerde zarar oluştuğunu belirten Şahin, havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü, ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.
YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım arazisinde başlayarak Antalya'nın Kaş ilçesinde ormana sıçrayan yangının enerjisinin düşürüldüğü açıklandı. Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangını tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi. Rüzgarın etkisini büyük ölçüde kaybettiği bölgede, Palamut Mahallesi'ndeki yanan ev, ahır, sera ve bahçelerde yetkili kurumlar tarafından hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Bölgede çiftçilik yapan Abdullah Güzel, yangında ev, ahır ve seralarının zarar gördüğünü belirterek, "Canımızı kurtardık. Hayvanlarımızı kurtardık. Hâlâ müdahale devam ediyor" dedi.
KAŞ'IN GELEMİŞ MAHALLESİNDE ORMAN YANGINI
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter, 4 uçak, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve 80 personel sevk edildi.Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahalesini sürdürüyor.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.