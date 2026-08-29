Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete evlendi
Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, radyo programcısı Güçlü Mete ile hayatını birleştirdi. Çift, İsveç'in başkenti Stockholm'da dünyaevine girdi
Giriş: 29 Ağustos 2026 - 14:19 Güncelleme:
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Yaklaşık 2,5 yıldır birliktelik yaşayan Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete, mutluluklarını nikahla taçlandırdı.
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Aşklarını sık sık dile getiren çift, geçtiğimiz perşembe günü İsveç'in başkenti Stockholm'da evlendi.
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Çift, Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği’nde kıyılan nikah ile hayatlarını birleştirdi.
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Ceyda Düvenci, mutluluğunu sosyal medyada paylaştı.
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Seda Sayan, Nilgün Belgün, Demet Şener, Pınar Altuğ ve Nevra Serezli gibi ünlü isimler de çifte tebrik mesajları yolladı.
Düvenci, 2023'te Bülent Şakrak'tan boşanmıştı. Ünlü oyuncu, 2008–2013 yılları arasında Engin Akgün, 2000–2002 yılları arasında ise Kaan Girgin ile evlilik yaşamıştı.
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