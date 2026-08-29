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        Haberler Yaşam Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme

        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme

        Ağrı'daki Durupınar formasyonunda Hz. Nuh'un gemisine ilişkin araştırmada radar taramalarında tespit edilen anomaliler ve toprak numunelerindeki bulgular heyecan yarattı. Araştırma ekibi, 2-3 ay içinde tamamlanacak analizlerle gemiye ait kalıntı bulunup bulunmadığının netleşmesini bekliyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 11:35 Güncelleme:
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        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenker Atila başkanlığında, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Durupınar formasyonunda yürütülen Hz. Nuh'un gemisine ilişkin araştırmalarda yer altı görüntüleme çalışmaları ve numune analizlerinden elde edilen ilk veriler değerlendiriliyor.

        Arkeoloji ve jeoloji alanlarından uzmanların yer aldığı araştırma ekibi, 28 Haziran 2026'da başlattığı çalışmalarda Durupınar formasyonunun 3 boyutlu modellemesini, GPS ölçümlerini ve haritalamasını gerçekleştirdi.

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        Araştırmanın önemli aşamalarından birini ise yer altının görüntülenmesine yönelik radar çalışmaları oluşturdu. Amerika Birleşik Devletleri'nden temin edilen ve ABD Hava Kuvvetlerinin araştırmalarında da kullanıldığı belirtilen radar sistemiyle yapılan ölçümlerde, formasyonun altında çeşitli anomaliler tespit edildi.

        Araştırma ekibinin değerlendirmelerine göre, bazı anomalilerin birbirini dik açılarla kesen düzenli yapılara işaret etmesi, yer altında boşlukların bulunabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Söz konusu verilerin, oluşumun içerisinde gemi bölümlerine benzer yapıların bulunup bulunmadığının araştırılması açısından önem taşıdığı belirtildi.

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        YAKLAŞIK BİN TOPRAK NUMUNESİ İNCELENECEK

        Çalışmalar kapsamında formasyondan toprak numuneleri de alınmaya başlandı. Araştırma ekibi, yaklaşık bin numune üzerinde yapılacak analizlerle organik madde ve olası ahşap kalıntılarına ilişkin bulgular elde etmeyi hedefliyor.

        Prof. Dr. Atila, şu ana kadar yapılan analizlerde formasyonun geminin iç bölümü olduğu değerlendirilen kesimlerinden alınan örneklerdeki karbon miktarının, dış bölümden alınan örneklere kıyasla yüzde 40 daha fazla olduğunu belirtti.

        Bu verinin organik madde veya ahşap kalıntısı bulunabileceği yönünde bir değerlendirmeye imkan verdiğini aktaran Atila, ancak kesin sonuca ulaşmak için analizlerin tamamlanması gerektiğini vurguladı.

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        "MEVCUT VERİLER BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

        Proje başkanı Prof. Dr. Cenker Atila, araştırmanın 28 Haziran'da başladığını belirterek, çalışmalarda 3 boyutlu modelleme, GPS noktalarının belirlenmesi ve alan haritalamasının yanı sıra yer altı radar taramalarının gerçekleştirildiğini söyledi.

        Radar çalışmasının kendileri açısından en önemli aşamalardan biri olduğunu ifade eden Atila, "Yer altında boşluklar, ahşap kalıntıları veya gemi şeklini oluşturacak kalıntılar var mı, bunları anlamaya çalışıyoruz. Kesin sonuçları yaklaşık 2 ay sonra alacak olsak da şu anki veriler bizim için çok önemli" dedi.

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        Prof. Dr. Atila, "Durupınar formasyonu üzerinde birçok anomali fark ettik. Bunlar boşluklar oluyor. Birbirini dik açılarla kesen anomalilerin olması 'Acaba burada bir gemi var mıydı, bu geminin boşlukları olabilir mi?' sorusunu gündeme getirdi. Aynı zamanda topraktan numuneler alındı, bazı analizler yapıldı. Şu anda da çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık bin parça toprak numunesi alacağız. Buradaki amacımız organik madde bulmaya çalışmak. Şimdiye kadarki yaptığımız araştırmalarda geminin iç bölümünden çıkan karbon miktarı, dış bölümünden çıkandan yüzde 40 daha fazla olduğunu gösterdi. Bu da organik madde olabileceğinin veya ahşap kalıntısı olabileceği fikrini uyandırdı. Bu çalışmalar 2-3 aylık periyot içerisinde kesin sonuçlara ulaşmış olacak. O zaman daha aydınlatıcı bilgiler vereceğiz. Şu anki veriler, buranın Nuh'un Gemisi olma ihtimalini her geçen gün artırıyor" şeklinde konuştu.

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        #Durupınar formasyonu
        #ağrı
        #nuhun gemisi
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