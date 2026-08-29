Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenker Atila başkanlığında, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Durupınar formasyonunda yürütülen Hz. Nuh'un gemisine ilişkin araştırmalarda yer altı görüntüleme çalışmaları ve numune analizlerinden elde edilen ilk veriler değerlendiriliyor.

Arkeoloji ve jeoloji alanlarından uzmanların yer aldığı araştırma ekibi, 28 Haziran 2026'da başlattığı çalışmalarda Durupınar formasyonunun 3 boyutlu modellemesini, GPS ölçümlerini ve haritalamasını gerçekleştirdi.

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Araştırmanın önemli aşamalarından birini ise yer altının görüntülenmesine yönelik radar çalışmaları oluşturdu. Amerika Birleşik Devletleri'nden temin edilen ve ABD Hava Kuvvetlerinin araştırmalarında da kullanıldığı belirtilen radar sistemiyle yapılan ölçümlerde, formasyonun altında çeşitli anomaliler tespit edildi.

Araştırma ekibinin değerlendirmelerine göre, bazı anomalilerin birbirini dik açılarla kesen düzenli yapılara işaret etmesi, yer altında boşlukların bulunabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Söz konusu verilerin, oluşumun içerisinde gemi bölümlerine benzer yapıların bulunup bulunmadığının araştırılması açısından önem taşıdığı belirtildi.

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YAKLAŞIK BİN TOPRAK NUMUNESİ İNCELENECEK

Çalışmalar kapsamında formasyondan toprak numuneleri de alınmaya başlandı. Araştırma ekibi, yaklaşık bin numune üzerinde yapılacak analizlerle organik madde ve olası ahşap kalıntılarına ilişkin bulgular elde etmeyi hedefliyor.

Prof. Dr. Atila, şu ana kadar yapılan analizlerde formasyonun geminin iç bölümü olduğu değerlendirilen kesimlerinden alınan örneklerdeki karbon miktarının, dış bölümden alınan örneklere kıyasla yüzde 40 daha fazla olduğunu belirtti.

Bu verinin organik madde veya ahşap kalıntısı bulunabileceği yönünde bir değerlendirmeye imkan verdiğini aktaran Atila, ancak kesin sonuca ulaşmak için analizlerin tamamlanması gerektiğini vurguladı.

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"MEVCUT VERİLER BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Proje başkanı Prof. Dr. Cenker Atila, araştırmanın 28 Haziran'da başladığını belirterek, çalışmalarda 3 boyutlu modelleme, GPS noktalarının belirlenmesi ve alan haritalamasının yanı sıra yer altı radar taramalarının gerçekleştirildiğini söyledi.

Radar çalışmasının kendileri açısından en önemli aşamalardan biri olduğunu ifade eden Atila, "Yer altında boşluklar, ahşap kalıntıları veya gemi şeklini oluşturacak kalıntılar var mı, bunları anlamaya çalışıyoruz. Kesin sonuçları yaklaşık 2 ay sonra alacak olsak da şu anki veriler bizim için çok önemli" dedi.

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