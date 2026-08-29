Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Ayvalık'ta tatilciler denizin içinden yürüyerek adadan adaya geçiyor

        Ayvalık'ta tatilciler denizin içinden yürüyerek adadan adaya geçiyor

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaz aylarında denizin sığlaşmasıyla Cunda Adası ile Maden Adası arasında oluşan yürüyüş güzergahı, tatilcilerin ilgisini çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 11:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Adadan adaya yürüyorlar

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Cunda Adası ile Maden Adası arasındaki Yalancı Boğaz mevkisine gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, suyun sığ olduğu bölümden yürüyerek karşı adaya geçme deneyimini yaşıyor.

        Özellikle yaz döneminde bölgenin sığlaşması, ziyaretçilerin denizin içinden yürüyerek ilerlemesine imkan sağlıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin de etkisiyle bölgeyi merak eden çok sayıda tatilci Yalancı Boğaz'a geliyor.

        Doğal güzelliği ve çevresindeki ada manzarasıyla dikkati çeken bölgede ziyaretçiler yaklaşık 500 metrelik doğal taşlı yolda yürüyüş yapıp fotoğraf ve video çekiyor.

        REKLAM

        Bazı bölümlerde suyun bel hizasına kadar yükselmesi ve akıntı bulunması nedeniyle ziyaretçilerin dikkatli olması yönünde uyarı tabelaları da bulunuyor.

        "YÜZME BİLMEYENLER KESİNLİKLE YÜRÜMESİN"

        Ayvalık Turizm Altyapı Geliştirme Hizmet Birliği Genel Sekreteri ve Ayvalık Turizm Derneği Başkanı Ümit Özgültekin, bölgedeki su seviyesinin zaman zaman yükseldiğini söyledi.

        Özgültekin, bölgenin doğal güzelliğinin korunması gerektiğini belirterek, ziyaretçilerin tek başına bölgeye gitmemesi konusunda uyarıda bulundu.

        REKLAM

        Akıntının tehlike oluşturabileceğini ifade eden Özgültekin, şöyle konuştu:

        "Çevremizi kirletmediğimiz sürece Cunda Adası ile Maden Adası arasında oluşan yürüyüş güzergahını her zaman görmemiz lazım. Oraya yalnız gidilmemesi gerekiyor, akıntı nedeniyle tek başına oraya girmek tehlikelidir. Akıntı aniden suyun yükselmesine neden oluyor. Bazı noktalarda çukurlar var, yüzme bilmeyenlerin kesinlikle orada yürümemesi gerekir."

        Özgültekin, bölgeye gruplar halinde düzenlenen turlarla gidilebildiğini aktararak, ziyaretçilerin bu tür organizasyonlarla bölgeyi deneyimleyebileceğini söyledi.

        REKLAM

        Ümit Özgültekin, Ayvalık'ın çok sayıda adası ve doğal güzelliği bulunduğunu belirterek, Yalancı Boğaz'ın da ziyaretçilere farklı bir deneyim sunduğunu kaydetti.

        "HERKESİN BURAYI GELİP GÖRMESİNİ TAVSİYE EDİYORUM"

        Almanya'dan ailesiyle Ayvalık'a gelen Yaşar Toplucuk ise bölgeyi çok beğendiklerini söyledi.

        Denizin içinden yürüdüklerini anlatan Toplucuk, "Burası çok hoşumuza gitti, denizde yürüdük. Herkesin burayı gelip görmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

        Toplucuk, karşıya geçişin kolay olduğunu ancak dönüşte akıntı nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

        REKLAM

        İstanbul'dan gelen Burak Çıbıkçı da bölgeyi sosyal medyada gördükten sonra merak ederek geldiklerini anlattı.

        Suyun çok temiz olduğunu belirten Çıbıkçı, "Denizde yürümek yüzmekten daha çok rahatlattı. Su da çok temiz. Daha önce birçok yerde denize girdim ama ilk defa böyle bir şey deneyimledim. Çok farklı ve beğendiğimi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

        Tatilcilerden Gönül Yaşar da suyun temiz olduğunu, yürüyüş sırasında balıkları gördüğünü ve bölgeden keyif aldığını söyledi.

        REKLAM

        Ailesiyle bölgeye gelen 14 yaşındaki Mustafa Kartal ise burada güzel vakit geçirdiklerini belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cunda
        #Maden Adası
        #ayvalık
        #adadan adaya yürümek
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        İTO'dan bankalara faiz indirimi çağrısı
        İTO'dan bankalara faiz indirimi çağrısı
        Trump: İran'a karşılık vereceğiz
        Trump: İran'a karşılık vereceğiz
        Bakan Çiftçi Gürcistan'a gidiyor! Diplomasi ve operasyon trafiği hız kazandı
        Bakan Çiftçi Gürcistan'a gidiyor! Diplomasi ve operasyon trafiği hız kazandı
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Almanya TIR şoförü arıyor
        Almanya TIR şoförü arıyor
        Togg, yeni modeli T6X için tarih verdi
        Togg, yeni modeli T6X için tarih verdi
        Milli antrenörü eski çalışanı öldürdü
        Milli antrenörü eski çalışanı öldürdü
        ABD'li dev altın tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın tahminini açıkladı
        Çocukların halı saha hayali gerçek oldu!
        Çocukların halı saha hayali gerçek oldu!
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Listeleri altüst etti
        Listeleri altüst etti
        Trabzonspor, Amedspor'a konuk oluyor
        Trabzonspor, Amedspor'a konuk oluyor
        Netanyahu parlamentoda çoğunluğu alamıyor
        Netanyahu parlamentoda çoğunluğu alamıyor
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!
        Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!
        Beşiktaş, Çorum FK karşısında çıkış peşinde!
        Beşiktaş, Çorum FK karşısında çıkış peşinde!