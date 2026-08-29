haftanın kitapları

KOCALAR

(Holly Gramazio)

Bir tavan arası. Sayısız olasılık. Ve her seferinde yeni bir koca. Lauren bir sabah uyanır ve kendini evinde, daha önce hiç görmediği bir adamla bulur. Adam, onun kocasıdır. Fakat Lauren'in bir kocası yoktur. En azından dün geceye kadar yoktu. Evin duvar rengi, mobilyalar, fotoğraflar değişmiştir. Telefonundaki fotoğraflarda bile bu adam vardır. Üstelik o tavan arasına her çıkışında, bambamşka bir "koca" ortaya çıkmaktadır: biri mimar, biri koşucu, biri feminist, biri aşçı, biri de tamamen çıplak bir şakacı... Her biri gerçektir, her biri evin sahibi gibi davranmaktadır. Gerçeklik mi değişmiştir, yoksa Lauren'in hayatı mı baştan yazılmaktadır? Holly Gramazio, İnkılap Yayınevi'nden çıkan Kocalar'da evlilik, kimlik ve olasılıklar üzerine hem komik hem de garip bir hikâye sunuyor.

Bir kadının kendi hayatının sınırlarını test ettiği, her yeni "kocayla" birlikte kim olduğunu yeniden sorguladığı benzersiz bir hikâye.