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Ne sıcaklar bitti ne de havalar soğudu: Mevsim geçişinin kararsız günleri için stil rehberi

Yaz gardırobunu rafa kaldırmak için henüz erken, sonbaharın ağır parçalarına tamamen geçmek içinse biraz zaman var. Mevsimler arasındaki bu kısa dönemde çözüm; yazlık siluetleri kışlık dokularla, kışlık formları ise hafif kumaşlarla buluşturmaktan geçiyor!

Giriş: 29 Ağustos 2026 - 09:24 Güncelleme: 29 Ağustos 2026 - 09:25
Habertürk
Haberler Stil Ne sıcaklar bitti ne de havalar soğudu: Mevsim geçişinin kararsız günleri için stil rehberi

Yazın hafifliği henüz üzerimizden çıkmadı, sonbaharın katmanları ise dolaptan yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Tam da bu iki mevsimin arasında kalan günlerde giyinmek, hava durumundan çok gardıropla pazarlık etmeye dönüşüyor. Sabah serinliği bir ceket istiyor, öğle güneşi onu dakikalar sonra gereksiz hale getiriyor.

Aslında bu kararsızlık, giyinmek için kötü değil, tam tersine yazla sonbaharın parçalarını aynı görünümde buluşturmak için en elverişli dönem. Kalın bir kazak için erken, ince askılı bir elbise içinse bazı günlerde fazla serin olan bu kısa aralık, farklı dokuları ve siluetleri yan yana getirmeye izin veriyor. Yazlık formları daha kışlık materyallerle, kışlık parçaları ise daha hafif kumaşlarla bir araya getirmek tam da bu yüzden işe yarıyor.

ŞORTLAR BU KEZ DAHA UZUN

Bermuda şortların avantajı tam da bu havalarda ortaya çıkıyor. Kısa şortlardan daha kapalı, uzun pantolonlardan ise daha ferah olan bu siluet; tişörtlerden blazer ceketlere kadar pek çok parçayla yan yana gelebiliyor.

Günün serin saatlerinde üzerine bir hırka eklemek, sıcaklık yükseldiğinde ise onu çıkarmak mümkün. Hava biraz daha soğuduğunda bu kez atlet ve blazer ikilisi devreye girebilir. Böylece tek bir parçayı, günün değişen sıcaklığına göre farklı katmanlarla yeniden kurmak mümkün oluyor.

BOTLAR İÇİN SEZON BEKLEMEYİN

Botları yalnızca soğuk havalara saklamak artık gerekmiyor. Yazlık elbiseler, etekler ya da kısa şortlarla kullanılan botlar, tam da mevsimler arasındaki bu belirsiz havanın ruhuna uyuyor.

Özellikle kısa paçalı parçalarla birlikte düşünüldüğünde deri botlar, yaz görünümünü bir anda sonbahara yaklaştırabiliyor. Açık ayakkabı giymek için hava hâlâ uygun olabilir; ancak kapalı botlara tamamen geçmek için de erken. Bu ikisinin arasında kalmak ise başlı başına bir stil seçeneğine dönüşüyor.

UZUN KOLU YAZDAN TAMAMEN KOPARMADAN GİYMEK

Uzun kollu elbiseler genellikle sonbaharın habercisi olarak görülüyor. Oysa mevsim henüz tamamen değişmeden onları ince bantlı sandaletlerle birlikte kullanmak mümkün. Böylece elbisenin daha kapalı silueti ile yazın hafif ayakkabı seçimi aynı görünümde buluşuyor.

Güneş gözlüğü gibi yazdan kalan aksesuarlar da bu geçişi tamamlıyor. Ortaya çıkan görüntü ne tam olarak yazlık ne de sonbaharlık ki zaten mesele de biraz burada.

BİR PARÇAYI YAZLIK, DİĞERİNİ SONBAHARLIK DÜŞÜNÜN

Mevsim geçişinin en kullanışlı formüllerinden biri, siluetleri ve materyalleri bilinçli biçimde birbirinden ayırmak. Örneğin dantel detaylı kısa bir parçayı ince bir atletle tamamlamak yerine uzun kollu beyaz bir tişörtle eşleştirmek, görünümü bir anda sonbahara taşıyabiliyor.

Aynı şekilde sandalet yerine babet ya da loafer tercih etmek de küçük ama etkili bir değişim. Burada amaç yazdan vazgeçmek değil; yazın formlarına sonbaharın dilini eklemek.

BLAZER VE BABETİN KARŞILAŞMASI

Blazer ceketler dolaptan çıkmaya başladığında sonbaharın yaklaştığını anlamak mümkün. Fakat onları hemen spor ayakkabı ya da topuklularla tamamlamak gerekmiyor.

Özellikle düz babetler, blazerın daha yapılı görüntüsünü yumuşatarak denge kuruyor. Etek, elbise ya da şortla birlikte düşünüldüğünde ortaya çıkan kontrast, bu geçiş dönemine uygun bir görünüm yaratıyor: Bir parça ciddi, diğeri hafif; biri sonbahara göz kırpıyor, diğeri yazdan vazgeçmiyor.

YAZLIK SİLUETLERİ KIŞLIK DOKULARLA BULUŞTURUN

Geçiş mevsiminin en ilginç taraflarından biri, aynı parçayı farklı bir materyal üzerinden yeniden düşünmeye izin vermesi. Yaz denince akla gelen etekler ve atletler, deri ya da kaşmir gibi daha kışlık dokularla birleştiğinde bambaşka bir karakter kazanıyor.

Kısa kollu kaşmir bir üst ya da yün dokulu kısa bir elbise bu yüzden yalnızca soğuk havalara ait değil. Bu parçalar, yalnızca birkaç hafta süren o dar mevsim aralığında gerçekten anlam kazanıyor.

ÇORAP VE SANDALET MESELESİ

Çorapla sandalet birlikteliği uzun zamandır tartışmalı olsa da mevsimler arasındaki bu kısa dönemde beklenmedik biçimde mantıklı bir hale geliyor. Açık ayakkabı için hava hâlâ yeterince sıcak, kapalı botlar içinse henüz erken olduğunda ikisinin ortasında bir çözüm ortaya çıkıyor.

Özellikle kısa etek ya da şortlarla kullanıldığında bu kombin, görünüme daha editoryal bir hava katabiliyor. Üstelik yalnızca estetik değil, sıcaklık açısından da bu kararsız havaya uyum sağlıyor.

SPOR CEKETLERİ YENİDEN DOLAPTAN ÇIKARIN

Rüzgarlıklar ve eşofman ceketleri sıcak havalar nedeniyle bir süreliğine geri planda kalmış olabilir. Hava yeniden serinlemeye başladığında ise tekrar devreye girmelerinin tam zamanı.

Bu parçalar Bermuda şortlarla birlikte yaz sonuna uygun hafif bir görünüm yaratabilir; sonbahar biraz daha ilerlediğinde ise daha bol ve hacimli pantolonlarla eşleştirilebilir. Yani sezon tamamen değişmeden, gardıroptaki bazı parçalar da yeni bir işlev kazanıyor.

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