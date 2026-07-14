HT Gastro
Stil

AKUT’tan yürüyüşün 5 altın kuralı!

AKUT Arama Kurtarma Derneği, havaların ısınmasıyla birlikte kendisini doğaya atan yürüyüş (Trekking) tutkunları için önemli uyarılar paylaştı. Rehberde yürüyüş öncesi rota ve hava durumunun ayrıntılı bir şekilde incelenmesi, yürüyüşte katmanlı giyinip doğru botun seçilmesi, sırt çantasının eksiksiz hazırlanması ve kişisel ilk yardım kitinin çantada yer alması püf noktalar olarak belirtildi. Ayrıca 'grup temposunu en yavaşa göre ayarlamak', 'doğada iz bırakmamak', 'katmanlı giyim prensibine uymak', 'vücudu dinleyip ona göre hareket etmek' ve 'teknolojiye körü körüne güvenmemek' ise yürüyüşün 5 altın kuralı olarak öne çıktı

Giriş: 14 Temmuz 2026 - 15:16 Güncelleme: 14 Temmuz 2026 - 15:16
Habertürk
Haberler Stil AKUT’tan yürüyüşün 5 altın kuralı!

AKUT Arama Kurtarma Derneği, havaların ısınmasıyla birlikte kendisini doğaya atan yürüyüş (Trekking) tutkunları için bir rehber hazırladı.

Operasyonel tecrübeler ve bugüne dek karşılaşılan durumlardan yola çıkarak güvenli bir doğa yürüyüşünün püf noktalarının yanı sıra en sık yapılan hatalar ve hayat kurtaran kuralların yer aldığı rehberde doğa yürüyüşlerine dair önemli detaylar paylaşıldı.

Yürüyüş öncesi rota ve hava durumunun ayrıntılı bir şekilde incelenmesi, yürüyüşte katmanlı giyinip doğru ayakkabının seçilmesi, sırt çantasının eksiksiz hazırlanması ve kişisel ilk yardım kitinin çantada yer alması doğa yürüyüşlerinde püf noktaları oluştururken, ‘grup temposunu en yavaşa göre ayarlamak’, ‘doğada iz bırakmamak’, ‘katmanlı giyim prensibine uymak’, ‘vücudu dinleyip ona göre hareket etmek’ ve ‘teknolojiye körü körüne güvenmemek’ ise yürüyüşte 5 altın kuralı olarak öne çıktı.

“DOĞA NE KADAR BÜYÜLEYİCİYSE, HAZIRLIKSIZ OLUNDUĞUNDA BİR O KADAR DA ACIMASIZ OLABİLİYOR”

Doğa yürüyüşlerinin zorluk derecesine göre ikiye ayrıldığını belirten AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Akbel, “Hiking; günübirlik, belirgin patikalarda ve zorluk derecesi az olan arazilerde yapılan yürüyüşleri ifade ediyor. Trekking ise daha zorlu arazi şartlarında, genellikle birkaç gün süren, kamp yükü taşımayı ve daha yüksek kondisyonu gerektiren bir doğa sporu. Dağcılık sezonunun açılmasıyla birlikte her iki aktiviteye de ilgi yoğunlaşıyor ancak unutulmamalı ki doğa ne kadar büyüleyiciyse, hazırlıksız olunduğunda bir o kadar da acımasız olabiliyor” dedi.

SIRT ÇANTASI EKSİKSİZ HAZIRLANARAK YÜRÜYÜŞE ÇIKILMALI

Doğa yürüyüşlerinde planlama aşamasının atlanmasından dolayı kaybolma ve kaza vakalarının sıklıkla yaşanabileceğine vurgu yapan Akbel, yola çıkmadan önce alınması gereken tedbirlere dair şunlar söyledi: “Yürüyüş öncesi rota ve hava durumunun ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekiyor. Dağlık alanlarda hava dakikalar içinde değişebilir. Bunun için son ana kadar meteoroloji tahminleri kontrol edilmeli. Bunun yanında plan paylaşımı yapılarak mutlaka birine haber verilmesi büyük önem taşıyor. Gideceğiniz rotayı, yanınızdaki kişilerin listesini ve tahmini dönüş saatinizi şehirdeki bir yakınınıza veya yerel kolluk kuvvetlerine bildirin. Olası bir durumda kurtarma ekipleri ne kadar erken haber alırsa, o kadar hızlı müdahale edebilir. Bunun yanında yürüyüşte katmanlı giyinip doğru botu seçmek de çok kritik. Ayak bileğini koruyan, su geçirmeyen bir bot ve pamuklu olmayan, teri dışarı atan teknik kıyafetler hayati önem taşıyor. Son olarak sırt çantasının da eksiksiz hazırlanması şart. Yeterli su, yüksek kalorili yiyecek, kafa lambası, düdük, çakı, yedek kıyafetler ve kişisel ilk yardım kiti çantanın olmazsa olmazlarıdır.”

BİREYSEL KONDİSYONUN ÜZERİNDE ROTA SEÇİLİP VÜCUT ZORLANMAMALI

Yürüyüşlerde yapılan hatalara da değinen Akbel, “Sahada gözlemlediğimiz en büyük hata, bireysel kondisyonun üzerinde rota seçilmesi. Popüler sosyal medya fotoğraflarına aldanıp hazırlıksız çıkılan rotalar ve gruptan kopmalar sakatlanmayla bitiyor. Bunun yanında yürüyüşte kullanılacak botların da ilk kez dağda giyilmemesi gerekiyor çünkü ayak vurmaları yürüyüşü imkansız hale getirir. Bu yüzden botlar daha önce şehirde giyilip ayağa alıştırılmalı. Bunun yanı sıra lojistiği hafife almamak da gerekiyor. ‘Nasıl olsa su bulurum’ ya da ‘yol kısadır’ diyerek yetersiz su ve gıda ile yola çıkılmamalı. Olası bir durum dehidrasyona ve halsizliğe yol açabilir. Rahat hareket etmek için de pamuklu giysiler tercih edilmeli. Pamuk teri emer ve kurumaz. Dağdaki hafif bir rüzgar bile bu yüzden hipotermiyi tetikleyebilir.

AZ AZ AMA SIK SU İÇİLMELİ

Doğa yürüyüşüne çıkacak herkesin hafızasına kazıması gereken beş altın kuralı şöyle açıklayan Akbel, şu açıklamayı yaptı: “Öncelikle grup temposunu en yavaşa göre ayarlamak gerekiyor. Bunun için asla tek başına yürünmemeli ve grup ne kadar hızlıysa değil, en yavaş üyesi kadar güçlüdür. İkinci olarak doğada çöp bırakmamak da unutulmamalı. Bunun için çöplerin kesinlikle doğaya atılmaması ve şehir merkezine kadar geri taşınması önemli bir sorumluluk. Katmanlı giyim prensibine uymak ise bir diğer önemli nokta. Tek bir kalın mont yerine, hava değişimlerine göre kolayca çıkarıp giyebilecek ince katmanları üst üste tercih etmek daha doğru olacaktır. Bir diğer önemli nokta da vücudu dinleyip ona göre hareket etmek. Bunun için susamayı beklemeden az az ama sık su içilmeli, enerji tükenmeden küçük atıştırmalıklar tüketilmeli. Beşinci ve son olarak teknolojiye körü körüne güvenilmemeli. Telefonların şarjı bitebilir veya sinyali kesilebilir. Tüm bu ihtimalleri göz önünde bulundurarak mutlaka fiziksel bir harita, pusula bulundurulup bunları kullanmayı öğrenmek gerekiyor.”

KAYBOLMA DURUMUNDA DAKİKADA ALTI KEZ DÜDÜK ÇALIP BİR DAKİKA BEKLEYİP TEKRARLANMALI

Yürüyüş sonrasında yaşanabilecek aksilikler karşısında sakin olunup panik yapılmaması gerektiğini vurgulayan Akbel, “Panik, muhakeme yeteneğini yok eder. 112 üzerinden yetkililere ulaşıp net konum verdikten sonra belli adımların izlenmesi çok önemli. Öncelikle bulunulan yerde güvenli alan oluşturulmalı. Yaralı kişinin taş düşmesi, çığ veya rüzgar tehlikesi olmayan korunaklı bir yere alınması lazım. İkinci olarak bekleme süresinin uzaması ihtimaline karşın vücut ısısı korunmalı. Yaralının toprakla teması mat, (çanta, kıyafet) veya kuru yapraklarla kesilmeli. Bunun için acil durum (alüminyum) battaniyesi veya yedek kıyafetlerle vücut ısısını muhafaza etmek en etkili yöntemlerden biri. Görünür ve duyulur olmak da kurtarılmayı kolaylaştıran noktalardan. Ekiplerin sizi yukarıdan veya uzaktan fark edebilmesi için parlak renkli kıyafetlerin açılması ve belirli aralıklarla düdük çalınması oldukça önemli. Bunun için uluslararası acil durum sinyali olan dakikada altı kez düdük çalıp bir dakika bekleyip tekrarlanmalı. Son olarak eldeki kaynaklar verimli bir şekilde yönetilmeli. Su ve yiyeceği hemen tüketmek yerine zamana yaymak kritik önem taşıyor. Gereksiz enerji harcamaktan da kaçınarak moral ve motivasyonun yüksek tutulması, kurtarılma ihtimalini yükseltir.” ifadelerini kullandı.

Bu içeriği paylaş
İLGİLİ İÇERİKLER
AKUT’tan yürüyüşün 5 altın kuralı!
AKUT Arama Kurtarma Derneği, havaların ısınmasıyla birlikte kendisini doğaya atan yürüyüş (Trekking) tutkunları için önemli uyarılar paylaştı. Rehberde yürüyüş öncesi rota ve hava durumunun ayrıntılı bir şekilde incelenmesi, yürüyüşte katmanlı giyinip doğru botun seçilmesi, sırt çantasının eksiksiz hazırlanması ve kişisel ilk yardım kitinin çantada yer alması püf noktalar olarak belirtildi. Ayrıca 'grup temposunu en yavaşa göre ayarlamak', 'doğada iz bırakmamak', 'katmanlı giyim prensibine uymak', 'vücudu dinleyip ona göre hareket etmek' ve 'teknolojiye körü körüne güvenmemek' ise yürüyüşün 5 altın kuralı olarak öne çıktı
Hepimiz biraz obsesif miyiz?
Curry Barker'ın yeni korku filmi "Saplantı" (Obsession), vizyona girdiği andan itibaren sadece gişede değil, sosyal medyada da bağlanma bozuklukları ve takıntılı aşk tartışmalarını alevlendirdi. Bir tarafta doğaüstü gerilim sahneleri, diğer tarafta "Ben de ilişkilerimde tam olarak böyle hissediyorum" diyenlerin itirafları yer alıyor. Peki, beyaz perdede korkunç bir kurgu olarak sunulan bu saplantılı bağlılık, aslında günümüz modern ilişkilerine tutulan gerçekçi bir ayna olabilir mi? Yoksa hepimiz içten içe kendi ilişkilerimizin birer başrol oyuncusu olarak takıntının sınırlarında mı dolaşıyoruz?
Yeni trend: Gizli seyahat
Uzaktan çalışmanın sunduğu özgürlük, 'gizli seyahat' trendini doğurdu. Ama unutmamak gerekiyor ki, işverenden gizli, deniz manzaralı bir çalışma gününün hukuki ve mesleki riskleri de var!
Bulutların üstünde harikalar yaratan köy: Boğatepe
Kars'ta düzenlenen Uluslararası Gastronomi Film Festivali'nde, Boğatepe Köyü'nden İlhan Koçulu'nun önderliğinde köyün eski okulu restore edilerek müzeye çevrildi. Okul, Zavot Köy Öğretmeni Kültür ve Sanat Evi adıyla ziyarete açıldı
Yeni statü sembolü: Kara lastik
Yıllarca yoksulluğun simgesi olan gösterişsiz kara lastiğin, bugün Amerikan sosyetesinin statü sembolüne dönüşmesi ne ilginç değil mi?
Turizmin karanlık yüzü Dua Lipa ile yeniden göründü
Ünlüler, düğünleri için kentsel alanların tamamını işgal ettikleri, daha doğrusu "kiraladıkları" gerekçesiyle eleştiriliyor. En son, pek çok ünlü gibi düğünü için İtalya'yı seçen Dua Lipa eleştirilerin hedefinde yer aldı.
Yorucu tatil, tatil olur mu?
Bir zamanlar çocuklar için özgürlüğün ve oyunun simgesi olan yaz tatili, bugün birçok ebeveyni kaygı, planlama ve çocuk bakımı sorunlarıyla yoruyor. Oysa çocukların her an meşgul edilmek yerine zaman zaman sıkılmalarına izin verilmesi gerekiyor
Burası bir huzurevi değil!
Londra'da 26 kadın yalnız yaşlanmak istemedi. Birbirlerini tanıyan bu kadınlar; dostluk, yakınlık ve karşılıklı destek üzerine kurulu bir toplu konut projesi için yıllarca yer aradıktan sonra nihayet kendilerine ait bir yaşam kooperatifi kurmayı başardılar. 10 yıldır da burada yaşıyorlar. En büyüğü 97 yaşında olan kadınların hepsi çok mutlu...
İtalya'da nerede deniz tatiline gidilir?
Bu yaz İtalya'da deniz tatili yapma planınız varsa gideceğiniz yeri seçmeden bu haberimize mutlaka göz atın.
Adalar'da denize girmek güvenli mi?
Tüm Türkiye'de güvenli olduğu tespit edilen denize kıyısı olan 35 ilimizden toplam 1294 yüzme alanı kamuoyuyla paylaşıldı. Yüzme suyu kalitesi, halk sağlığını korumak amacıyla düzenli olarak izleniyor ancak yaz sezonunda denetlemeler sıklaşıyor.
Keten: Gezegenimiz için en iyi seçim
2026'da keten giysilere geçmenin stiliniz, konforunuz ve gezegenimiz için alabileceğiniz en iyi kararlardan biri olmasının 10 ikna edici nedenini açıklıyoruz.
Bu yazın trendleri belli oldu!
Düşük belli pantolonlar yeniden raflarda, mor tüm tonlarıyla sokakları sarıyor, büyükannenizin çekmecesindeki broş ise sezonun sürpriz yıldızı oldu. 2026 yazı nostalji ile geleceği aynı dolapta buluşturuyor. İşte bu yaz öne çıkacak trendler...
Türkiye'nin en ilham verici kasabaları
Sağlıklı beslenme değil takıntı
Sağlıklı olmanın ne kadarını tabaktaki katı kurallara bağlıyorsunuz? Masadaki yiyeceklere ceza kesmek eğlenceli gelebilir, ama yemeğin hayatı işgal edişi aslında ciddi bir soruna işaret. Anoreksiya ve Blumia kadar tanıdık olmasa da Ortoreksiya da gerçek bir tehlike!
Arabalı trenle Avrupa!
Bitlis'ten Samsun'a 3 yeni halk plajı yolda
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yürüttüğü çalışmalar kapsamında, ücretsiz girişli halk plajı projeleri 2026 yılında genişliyor. Bitlis Adilcevaz, Sinop İnceburun ve Samsun Yakakent'te yapımı süren üç yeni halk plajıyla birlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı ücretsiz halk plajlarının sayısı 23'e çıkacak
Güzel müziğin ve kişnişin ülkesi Gürcistan
Ülkemizin kuzeydoğusunda, 276 kilometre sınırımız olan Karadeniz ve Güney Kafkasya ülkesi Gürcistan; hem doğası hem tarihi hem de insanıyla çok renkli bir ülke. İstanbul merkezli çoksesli koro Rezonans'ın 5 günlük Tiflis turnesiyle Gürcü müziğini, Gürcü mutfağını ve Tiflis'in siyasal/kültürel hayatını gözlemleme fırsatı bulduk. Rusya ve Avrupa Birliği arasında sıkışmış bu fakir ama güzel ülke, misafirperverliği ve mutfağıyla gerçekten 'bizden' bir komşu. Kişniş hariç...
Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
Moda dünyasının en büyük etkinlikleri arasında yer alan geleneksel Met Gala, Metropolitan Sanat Müzesi'nde birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Gecede 'Costume Art' (Kostüm Sanatı) teması ve 'Fashion is Art' (Moda Sanattır) 'dress code'u doğrultusunda birbirinden yaratıcı görünümler sergilendi
Z kuşağı kullanıyor ama güvenmiyor
Yapay zekada kuşak farkı net: Boomer temkinli, X çözüm odaklı, Y ise verimlilik odaklı. Z kuşağına gelince... Yeni araştırmaya göre gençler kaygılı, "Kullan ama güvenme" diyor
Bu kadınlara herkes hayran!
Başkalarına güvenmenin hayal kırıklığına yol açtığını öğrenen kadın hayattaki her şeyi kendi başına çözmeye çalışırken güç kazanmış ve dayanıklılığı artmıştır. Her işi tek başına yapma sanatında ustalaşan kadınlar bu haberde kendilerini bulacaktır.
Stil sahibi olmanın 10 yolu
Yeni trendler iki haftada bir sosyal medyanın derinliklerinden filizleniyor gibi görünüyor. Ancak uzmanlara göre gerçek stil trendlerin peşinden koşmak değildir. İşte stil sahibi olmanın 10 yolu...
Kafeinli krem mi buz banyosu mu? Hangisi gerçekten işe yarıyor?
Son dönemde sosyal medyada sıklıkla karşımıza o akımlar çıkıyor. Sabah kalkar kalkmaz yüzünü buz dolu kovaya sokanlar, özel taşlarla yüze uygulanan masajlar ve kafein içerikli kremler… Sabah rutinlerinin vazgeçilmezi haline gelen bu yöntemler, kısa sürede daha dinç ve canlı bir görünüm vadettiği için geniş kitleler tarafından deneniyor. Peki gerçekten öyle mi? Dermatoloji Uzmanı Ayşenur Şam Sarı anlattı
En iyi 32 tatlı listesinde Türkiye zirvede!
Uluslararası gastronomi platformu Taste Atlas, pirincin tatlılara verdiği lezzeti ele alarak dünyanın en iyi 32 pirinç tatlısını sıraladı. Listede Türkiye'den fırın sütlaç ilk sırada yer aldı.
Evde yapabileceğiniz 12 makyaj malzemesi
Kozmetik mühendisliği yalnızca floresan ışıklarla aydınlatılmış laboratuvarlarda, beyaz önlüklü ve eldivenli profesyoneller tarafından yapılan bir iş gibi hayal edilebilir ancak siz de allıktan ruja pek çok kozmetiğinizi evinizde kendiniz temiz ve ekonomik bir şekilde hazırlayabilirsiniz.
Dünyanın en renkli şehri seçildi
Güneşli Avrupa şehri Lizbon dünyanın en renkli şehri seçildi. 2,6 milyondan fazla renk tonunun tespit edildiği Lizbon listenin ilk sırasına yerleşirken, Portekiz'in bir diğer incisi Porto dünya üçüncüsü oldu.
Cazibe merkezi küçük kapsül oteller
Japon ofis çalışanları için minimalist uyku kabinleri olarak başlayan kapsül oteller, Londra'nın öncülük ettiği bir trend haline geldi. İlk 1979'da ortaya çıkan bu odalar yeni nesil gezginler arasında neden tekrar popüler oldu?
Uyku turizmi neden hayali kurulan bir trend?
Uyku turizmi kulağa biraz abartılı ve lüks bir kavram gibi gelebilir, ancak son zamanlarda tüm dünyada hızla yayılan bir sağlık trendi. Modern hayat yorucu. Günümüzde 8 saatlik sağlam bir uyku, aranan bir lüks haline geldi. Ve uykuyu arayanlar yepyeni bir seyahat kategorisinin doğmasına sebep oldu.
Döstädning nedir?
Anlamı ürkütücü gelse de fikir olarak sadeleşmeyi, yüklerden kurtulmayı, özgürleşmeyi simgeliyor Döstädning kelimesi. Dünyadan, mümkün olduğunca az dağınıklık bırakarak ve zarafetle ayrılmak konusunda siz ne düşünürsünüZ?
Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!
Bugünlerde sabah saatlerinde partilemek çok moda. Ancak bu trendi sadece sağlık ve spor arayanların takip ettiği bir moda olarak açıklamak yanlış olur. Bir topluluk içinde var olma ya da aidiyet hissi veren yeni bir kültürel kod gibi. Yeni neslin yalnızlığa bulduğu bir çözüm de denebilir.
Gece atıştırmalıklarından neden uzak durmalıyız?
Gece yeme alışkanlığının kilo artışından uyku bozukluklarına, insülin direncinden kalp-damar hastalıklarına kadar birçok riski beraberinde getirdiğini belirten Diyetisyen Esmanur Gündoğdu, "Gün içinde yeterli protein ve lif alınmaması, akşam saatlerinde kan şekeri dalgalanmalarına yol açabilir. Bu durum da gece yeme isteğini artırabilir" dedi
Baharlık kapsül gardıroplar hazır mı?
Bahar kapsül dolabınızda mutlaka olması gereken ve sonsuz kombin oluşturabileceğiniz 20 parça neler olabilir?
İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
İlber Ortaylı'nın İstanbul'un binlerce yıllık tarihini anlamak için en iyi rota dediği tarihi yarımada üzerindeki güzergahta nereler var? Bu rotayı gezmeyen kalmasın.
Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
Meta'dan tartışmalı patent... Hayatını kaybeden sosyal medya kullanıcılarının yerini yapay zeka alacak! Hayattayken hesabınızdan yaptığınız beğeniler, yorumlar ve paylaşımlar siz öldükten sonra da devam edebilecek. Peki, dijital ikiziniz sizin yerinize konuşurken etik ve hukuk bunun neresinde? Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi
Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
Dünyanın en iyi restoranı olarak bilinen Danimarka'daki NOMA'nın şefi Rene Redzepi personele yıllarca fiziksel ve psikolojik şiddet uygulamış. Aralarında Türk bir stajyerin de olduğu 35 çalışan New York Times'a konuşmuş.
Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası
Pazartesi sabaha karşı düzenlenecek Oscar gecesinde ödül alamayan adaylar da eli boş dönmüyor. Değeri 350 bin doları bulan hediye çantaları, lüks tatillerden güzellik ürünlerine kadar birçok ayrıcalık içeriyor. Çantadaki en dikkat çekici hediye ise ünlü bir boşanma avukatının hazırlayacağı evlilik sözleşmesi...
İş nefreti sağlığı kemiriyor
Japonya'daki bir mekan, sadece içecek hizmeti vermiyor, işinden ayrılmayı düşünenlere kariyer danışmanı garsonlarıyla yargısız bir sohbet alanı sunuyor. Çünkü iş nefreti, uykusuzluktan baş ve kas ağrılarına, bağışıklık zayıflamasından cinsel isteksizliğe kadar sağlığı sessizce kemiriyor. Uzmanların önerdiği küçük iyileştirmelerden iş değiştirmeye uzanan seçenekleri masaya yatırıyoruz
2026'da her yerde göreceğiniz 6 çanta trendi
Bu yılın çanta trendleri, moda dünyasında yaşanan büyük değişimi yansıtıyor: Bireyselliğe ve geçmişe dönüş. Bu sene ifade gücü yüksek tasarımlar moda. Bu trend yeniden tasarlanan klasiklere olan artan ilgi tarafından yönlendiriliyor. 2026 nostalji ve yeniliğin bir arada var olduğu bir yıl.
Kadavradan yağ transferi
"Estetikte ne kadar ileri gidilebilir?" sorusunun yanıtı, "Kadavraya kadar" diye güncellendi. Adındaki ürkütücülüğü saymazsak cazip bir ufuk görünüyor. Şimdilik ABD'de uygulanıyor, ama Türkiye'de bekleme odasında
Eline sağlık Bon Jovi
63 yaşındaki dünyaca ünlü efsanevi rock yıldızı Bon Jovi ve eşi Dorothea'nin işlettiği restoran zincirinde evsizler bedava yemek yiyebiliyor. JBJ Soul Kitchen normal bir restoran değil. Farklı bir işletme mantığıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Öyle ki son belediye başkanı ile bu yüzden araları açıldı.
Gözalıcı stil: Zebra deseni
Yıllarca leopar deseni hakimiyeti altında olan moda dünyasında nihayet trend değişti. Zebra deseni bu sene çok moda; çok yönlü, zamansız ve giymesi şaşırtıcı derecede kolay bir desen.
Bilim de kanıtladı
Bilim, tecrübeyi haklı çıkardı. Gerçekten de evlat bademse, torun badem içiymiş! Anneanneler ve babaannelerin beyin fonksiyonlarını ölçen bir çalışma, büyükanne-torun arasındaki eşsiz bağın gücünü kanıtladı
Boynuz kulağı geçemedi!
Bir nörobilimci, Z kuşağının, ebeveynlerinden daha az zeki olan ilk nesil olduğunu, nedenleriyle birlikte açıkladı.
Aşkın izinde 20 şehir
Sizin için bir anlam ifade etsin ya da etmesin sevgililer günü açmazına düşebilirsiniz. Böyle bir gün yokmuş gibi davranacağınıza bu sene cumartesiye denk gelen Sevgililer Günü için vizesiz ve vizeli gidilebilecek önerilerimizi dikkate alabilirsiniz..
Evini kiracısına miras bıraktı
Kiracı ve ev sahibi olarak birbirlerinin arkadaşlığından keyif alan iki insan, tüm dünyayı etkileyen inanılmaz cömert ve nazik bir hikayeye imza attılar..
Mutfağımızın en güzide 11 zeytinyağlısı
Nihilist Penguen “Halil” bize ne anlatıyor?
Yönetmen Werner Herzog'un 2007 yapımı belgeselinde kolonisinden ayrılarak denize değil, tek başına dağa yürüyen penguenin bu davranışı sosyal medya kullanıcıları tarafından felsefi-varoluşsal bir vazgeçiş, bir gidiş olarak sorgulanmaya başlandı... Peki 'Nihilist Penguen Halil' bize ne anlatıyor? Bülent AYDEMİR yazdı
Antalya 'En İyi Destinasyon' listesinin zirvesinde
Dünyanın önde gelen ABD merkezli iş ve ekonomi dergilerinden Forbes, seyahat tutkunları için hazırladığı "2026 Yılı Seyahat Rehberi"ni yayımladı. Editörlerin seçimiyle oluşturulan ve küresel ölçekte referans kabul edilen rehberde, Türkiye'den Antalya, dünyanın en iyi 20 destinasyonu arasında yer alarak zirveye çıktı
Neden bu kadar popüler?
İnsanlardaki yaygın karbonhidrat fobisine rağmen, bizim simit dediğimiz, farklı coğrafyalarda başka başka isimlerle anılan, ama genel olarak delikli ve yuvarlak şekilli atıştırmalıklar, dünyanın her yerinde yerel bir alışkanlık.
Özel'den çağrı heyeti başvurusu
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay amacıyla çağrı heyeti atanması için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.
İstanbul'da romantik bir buluşmanın bedeli 9200 TL
Deutsche Bank'ın "Mapping the World's Prices 2026" raporuna göre, küresel maliyetlerdeki artışa rağmen İstanbul'da romantik bir buluşmanın bedeli 196 dolar olarak açıklandı
AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
AK Parti suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren çocukları koruma kanun teklifini Meclis'e sundu. Teklifle kasten öldürme ve ağır yaralama suçlarını işleyen 15-18 yaş arasındaki çocuklara hakimin takdir yetkisiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilebilecek. Çocuklara yönelik hapis cezalarının alt ve üst sınırları artırılacak. Teklifle hangi düzenlemeler yapılacak? Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..
Okan Buruk'tan transfer sözleri!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, DHA'ya özel çarpıcı açıklamalarda bulundu. En zor şampiyonluğun son sene elde edilen şampiyonluk olduğunu söyleyen Okan Buruk, Mauro Icardi'nin durumu ve genel transfer süreciyle ilgili konuştu.
Özel'den Kılıçdaroğlu'na çağrı
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Avrupa Parlamentosu'na tepki göstererek, "AP'de Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin olarak iğrenç ithamlarla Harekat Ordumuzu lekeleyen kararı en sert şekilde kınıyoruz, reddediyoruz ve lanetliyoruz" dedi. Özel, ekonomiye de dikkat çekerek emekli ve çalışan maaşlarını ile vergi sistemini eleştirdi. Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yaparak, "Buradan açıkça söylüyorum; ister 1,950 milyon üyemizle, ister 1.2 milyon üyemizle genel başkanlık yarışına girelim kaybeden siyaseti bıraksın, CHP'yi salsın. Sayın Kılıçdaroğlu çağrı yapıyorsun ya çağrı yapıyorum. 2 milyon üyeyle yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum" dedi.
Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
İsrail-ABD ile İran arasında tırmanan gerilim Hürmüz Boğazı'nda enerji akışını yavaşlatırken, Ukrayna'nın Rusya'nın en büyük rafinerilerine yönelik saldırıları motorin üretimini vurdu. Küresel piyasalarda bu kez alarm ham petrol için değil, motorin arzı için veriliyor. Türkiye'de ise bazı akaryakıt şirketlerinin olası tedarik sıkıntısına karşı bayilerini uyarmaya hazırlandığı belirtiliyor. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin yazdı...
Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
Beşiktaş'ın efsane isimlerinden eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Sarıyer'de eşiyle birlikte gittiği restoranda yaşanan olayın ardından gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından Kahveci serbest bırakıldı
Turuncu Holding'e kayyum atandı
Param markasıyla bilinen Turuncu Holding AŞ üzerinden yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştirildiği ve suçtan elde edilen gelirin aklandığı iddiasına yönelik 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Holding ve bağlı 25 şirketine kayyum atandı
"128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Slovakya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dikilitaş Projesi'ni borçları kapatmak için yaptıklarını söyleyen Adalı, takımı 128 milyon Euro borçla devraldıklarını ve bunu 53 milyon Euro'ya düşürdüklerini dile getirdi. Trossard transferine de ayrı parantez açan Adalı, Belçikalı yıldızı geçen sezona göre daha az bir maaşla kadroya kattıklarını ifade etti.
ABD'den tarihi iade! Zeugma mozaiği evine kavuştu
ABD'den iadesi sağlanan Zeugma kökenli 13'üncü mozaik paneli, ait olduğu yere yerleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu kapsamda düzenlenen törende kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Ersoy, son 23 yılda 13 bin 454 kültür varlığının Türkiye'ye kazandırıldığını, bunların 9 bin 139'unun son 8 yılda iade edildiğini açıkladı
ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
ABD-İran hattında tırmanan gerilim sürüyor. ABD ordusu, İran'a karşı art arda üçüncü gece de hava saldırılarına başladığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı'nda kural ihlali yapan iki tankeri vurduğunu açıkladı. CENTCOM, beş saatlik saldırıların sona erdiğini bildirdi. Yaşanan tüm gelişmeler...
Gürlek'ten AHBAP açıklaması
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin MASAK raporlarının incelendiğini ve soruşturmanın genişleyebileceğini açıkladı. Gürlek, Haluk Levent'in gözaltı sürecine ilişkin bilgi verirken, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturmasında FETÖ ile iltisaklı şüphelilerin bulunduğunu belirtti
Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in, kaçış görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul'dan çıkmadan Kuzey Marmara otoyolunda bir tesisten çıkan Levent yanında bulunan kişilerle birlikte evinden çıkarak siyah renkli bir araca bindiği görülüyor. Levent'in buradan önce Bursa'ya, ardından İzmir yönüne doğru yola çıktığı öğrenildi
AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
AHBAP soruşturması kapsamında 17 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda aralarında Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de bulunduğu şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. Böylece toplam gözaltı sayısı 39 oldu. Öte yandan Haluk Levent'in ifade işlemlerinin başladığı bildirildi
Hande Erçel tatilde
Oyuncu Hande Erçel; ablası Gamze Erçel, eniştesi Caner Yıldırım ve yeğeni Mavi ile birlikte Bodrum Türkbükü'nde tatil yaparken görüntülendi
Bahçeli: NATO yeni devrin şafağında
MHP lideri Devlet Bahçeli "Türkiye NATO'da yalnızca stratejik konumuyla değil; devlet tecrübesi, siyasi iradesiyle yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline gelmiştir. Bugün NATO yeni bir devrin şafağındadır" dedi. İran'a yönelik saldırılara değinen Bahçeli, mutabakat masasına geri dönülmesi vurgusu yaptı. Türkiye'nin AB ile ilişkileri hakkında konuşan MHP lideri, "Türkiye'nin yeri AB'nin bekleme salonu değildir" ifadelerini kullandı. Bahçeli, hain 15 Temmuz darbe girişimi hakkında da "15 Temmuz Çanakkale'yi aşmaya çalışmaktır. Sevr'i kabul ettiremeyenlerin aynı hedefe ulaşma amacıdır" dedi
Kerem Aktürkoğlu baba oldu
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ve eşi Ceren Aktürkoğlu, ilk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Çiftin Eflin adını verdikleri kızları dünyaya geldi
Yıllar sonra sahneye döndü
En son üç yıl önce, ikinci çocuğuna hamileyken Super Bowl devre arası gösterisinde sahne alan Rihanna, Jay-Z'nin konserinde sürpriz sanatçı olarak sahneye çıktı. Yıllardır yeni albüm ve turne yapmayan şarkıcı, özlemini dile getirdiği seyircilerine, "Biraz paslanmışım, değil mi?" diye seslendi
Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
2026 FIFA Dünya Kupası yarı finallerinin ilk maçında Fransa ile İspanya, turnuvanın ilk finalisti olabilmek için karşı karşıya gelecek. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa ile İspanya, final bileti için kozlarını paylaşmaya hazırlanırken dev maça dair tüm detaylar, son gelişmeler ve muhtemel 11'ler canlı maç haberimizde...
Yeni trend: Gizli seyahat
Uzaktan çalışmanın sunduğu özgürlük, 'gizli seyahat' trendini doğurdu. Ama unutmamak gerekiyor ki, işverenden gizli, deniz manzaralı bir çalışma gününün hukuki ve mesleki riskleri de var!