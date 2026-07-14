AKUT’tan yürüyüşün 5 altın kuralı!

AKUT Arama Kurtarma Derneği, havaların ısınmasıyla birlikte kendisini doğaya atan yürüyüş (Trekking) tutkunları için bir rehber hazırladı.

Operasyonel tecrübeler ve bugüne dek karşılaşılan durumlardan yola çıkarak güvenli bir doğa yürüyüşünün püf noktalarının yanı sıra en sık yapılan hatalar ve hayat kurtaran kuralların yer aldığı rehberde doğa yürüyüşlerine dair önemli detaylar paylaşıldı.

Yürüyüş öncesi rota ve hava durumunun ayrıntılı bir şekilde incelenmesi, yürüyüşte katmanlı giyinip doğru ayakkabının seçilmesi, sırt çantasının eksiksiz hazırlanması ve kişisel ilk yardım kitinin çantada yer alması doğa yürüyüşlerinde püf noktaları oluştururken, ‘grup temposunu en yavaşa göre ayarlamak’, ‘doğada iz bırakmamak’, ‘katmanlı giyim prensibine uymak’, ‘vücudu dinleyip ona göre hareket etmek’ ve ‘teknolojiye körü körüne güvenmemek’ ise yürüyüşte 5 altın kuralı olarak öne çıktı.

“DOĞA NE KADAR BÜYÜLEYİCİYSE, HAZIRLIKSIZ OLUNDUĞUNDA BİR O KADAR DA ACIMASIZ OLABİLİYOR”

Doğa yürüyüşlerinin zorluk derecesine göre ikiye ayrıldığını belirten AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Akbel, “Hiking; günübirlik, belirgin patikalarda ve zorluk derecesi az olan arazilerde yapılan yürüyüşleri ifade ediyor. Trekking ise daha zorlu arazi şartlarında, genellikle birkaç gün süren, kamp yükü taşımayı ve daha yüksek kondisyonu gerektiren bir doğa sporu. Dağcılık sezonunun açılmasıyla birlikte her iki aktiviteye de ilgi yoğunlaşıyor ancak unutulmamalı ki doğa ne kadar büyüleyiciyse, hazırlıksız olunduğunda bir o kadar da acımasız olabiliyor” dedi.

SIRT ÇANTASI EKSİKSİZ HAZIRLANARAK YÜRÜYÜŞE ÇIKILMALI

Doğa yürüyüşlerinde planlama aşamasının atlanmasından dolayı kaybolma ve kaza vakalarının sıklıkla yaşanabileceğine vurgu yapan Akbel, yola çıkmadan önce alınması gereken tedbirlere dair şunlar söyledi: “Yürüyüş öncesi rota ve hava durumunun ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekiyor. Dağlık alanlarda hava dakikalar içinde değişebilir. Bunun için son ana kadar meteoroloji tahminleri kontrol edilmeli. Bunun yanında plan paylaşımı yapılarak mutlaka birine haber verilmesi büyük önem taşıyor. Gideceğiniz rotayı, yanınızdaki kişilerin listesini ve tahmini dönüş saatinizi şehirdeki bir yakınınıza veya yerel kolluk kuvvetlerine bildirin. Olası bir durumda kurtarma ekipleri ne kadar erken haber alırsa, o kadar hızlı müdahale edebilir. Bunun yanında yürüyüşte katmanlı giyinip doğru botu seçmek de çok kritik. Ayak bileğini koruyan, su geçirmeyen bir bot ve pamuklu olmayan, teri dışarı atan teknik kıyafetler hayati önem taşıyor. Son olarak sırt çantasının da eksiksiz hazırlanması şart. Yeterli su, yüksek kalorili yiyecek, kafa lambası, düdük, çakı, yedek kıyafetler ve kişisel ilk yardım kiti çantanın olmazsa olmazlarıdır.”

BİREYSEL KONDİSYONUN ÜZERİNDE ROTA SEÇİLİP VÜCUT ZORLANMAMALI

Yürüyüşlerde yapılan hatalara da değinen Akbel, “Sahada gözlemlediğimiz en büyük hata, bireysel kondisyonun üzerinde rota seçilmesi. Popüler sosyal medya fotoğraflarına aldanıp hazırlıksız çıkılan rotalar ve gruptan kopmalar sakatlanmayla bitiyor. Bunun yanında yürüyüşte kullanılacak botların da ilk kez dağda giyilmemesi gerekiyor çünkü ayak vurmaları yürüyüşü imkansız hale getirir. Bu yüzden botlar daha önce şehirde giyilip ayağa alıştırılmalı. Bunun yanı sıra lojistiği hafife almamak da gerekiyor. ‘Nasıl olsa su bulurum’ ya da ‘yol kısadır’ diyerek yetersiz su ve gıda ile yola çıkılmamalı. Olası bir durum dehidrasyona ve halsizliğe yol açabilir. Rahat hareket etmek için de pamuklu giysiler tercih edilmeli. Pamuk teri emer ve kurumaz. Dağdaki hafif bir rüzgar bile bu yüzden hipotermiyi tetikleyebilir.

AZ AZ AMA SIK SU İÇİLMELİ

Doğa yürüyüşüne çıkacak herkesin hafızasına kazıması gereken beş altın kuralı şöyle açıklayan Akbel, şu açıklamayı yaptı: “Öncelikle grup temposunu en yavaşa göre ayarlamak gerekiyor. Bunun için asla tek başına yürünmemeli ve grup ne kadar hızlıysa değil, en yavaş üyesi kadar güçlüdür. İkinci olarak doğada çöp bırakmamak da unutulmamalı. Bunun için çöplerin kesinlikle doğaya atılmaması ve şehir merkezine kadar geri taşınması önemli bir sorumluluk. Katmanlı giyim prensibine uymak ise bir diğer önemli nokta. Tek bir kalın mont yerine, hava değişimlerine göre kolayca çıkarıp giyebilecek ince katmanları üst üste tercih etmek daha doğru olacaktır. Bir diğer önemli nokta da vücudu dinleyip ona göre hareket etmek. Bunun için susamayı beklemeden az az ama sık su içilmeli, enerji tükenmeden küçük atıştırmalıklar tüketilmeli. Beşinci ve son olarak teknolojiye körü körüne güvenilmemeli. Telefonların şarjı bitebilir veya sinyali kesilebilir. Tüm bu ihtimalleri göz önünde bulundurarak mutlaka fiziksel bir harita, pusula bulundurulup bunları kullanmayı öğrenmek gerekiyor.”

KAYBOLMA DURUMUNDA DAKİKADA ALTI KEZ DÜDÜK ÇALIP BİR DAKİKA BEKLEYİP TEKRARLANMALI