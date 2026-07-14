Rihanna yıllar sonra sahneye döndü: Biraz paslanmışım, değil mi?

Rihanna, sahneden ne kadar uzun süre uzak kaldığını belirterek doğrudan izleyicilere seslenirken, "Biliyorsunuz ki paslanmış durumdayım, değil mi? Uzun zaman oldu. Şu an benimle misiniz?" dedi. Şarkıcı ayrıca kalabalığa, "Bunu çok özledim! New York, sizi seviyorum!" diye bağırdı. Bu özlem itirafı, Rihanna'nın hayranlarına sahneye dönüşünün uzun sürmeyeceğine dair bir umut ışığı verdi.