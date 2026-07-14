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        Haberler Dünyadan Rihanna yıllar sonra sahneye döndü: Biraz paslanmışım, değil mi?

        Rihanna yıllar sonra sahneye döndü: Biraz paslanmışım, değil mi?

        En son üç yıl önce, ikinci çocuğuna hamileyken Super Bowl devre arası gösterisinde sahne alan Rihanna, Jay-Z'nin konserinde sürpriz sanatçı olarak sahneye çıktı. Yıllardır yeni albüm ve turne yapmayan şarkıcı, özlemini dile getirdiği seyircilerine, "Biraz paslanmışım, değil mi?" diye seslendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 10:34 Güncelleme:
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        Rihanna, rap yıldızı Jay-Z ile birlikte ABD'nin New York kentindeki Yankee Stadyumu'nda sahneye çıktı.

        Jay-Z'nin konser serisinin üçüncü ve son gecesinde, Riri'nin sürpriz performansı, hayranlarını heyecanlandırdı.

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        Bu performans, Rihanna'nın üç yıl sonra ilk kez sahneye çıkışı olma özelliği taşıyor. Barbadoslu şarkıcı, en son 2023'te Super Bowl'da devre arası gösterisine çıkmıştı. Üç çocuk annesi Rihanna, Super Bowl'da ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurmuştu.

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        Rihanna, Super Bowl'dan sonra bir de Mart 2024'te Hindistan'ın milyarder ailelerinden Ambani'lerin, gösterişli düğün öncesi eğlencelerine katılarak özel bir konser vermişti. Ama bu geniş halk kitlesine açık bir konser olmadığı için, 38 yaşındaki şarkıcının sahneye dönüş performansı olarak görülmemişti. Şarkıcıya bu özel gösteri için 6 milyon dolardan fazla ödeme yapıldığı öğrenilmişti.

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        Dokuz Grammy ödüllü Rihanna, Jay-Z ile 2009'da yaptıkları hit şarkıları 'Run This Town'da yer aldığı bölümü ve ardından kendi 2015 hit şarkısı 'Bitch Better Have My Money'i seslendirdi.

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        Rihanna, sahneden ne kadar uzun süre uzak kaldığını belirterek doğrudan izleyicilere seslenirken, "Biliyorsunuz ki paslanmış durumdayım, değil mi? Uzun zaman oldu. Şu an benimle misiniz?" dedi. Şarkıcı ayrıca kalabalığa, "Bunu çok özledim! New York, sizi seviyorum!" diye bağırdı. Bu özlem itirafı, Rihanna'nın hayranlarına sahneye dönüşünün uzun sürmeyeceğine dair bir umut ışığı verdi.

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        Konserin saat 20.00'de başlaması planlansa da bir güvenlik olayı nedeniyle birkaç saat ertelendi. 56 yaşındaki Jay-Z, "Dışarıda yaklaşık 10 bin kişi vardı ve biri kapıya saldırdı" dedi.

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        İddia edilen güvenlik ihlali, yaklaşık 50 bin seyirci kapasiteli Yankee Stadyumu'nun kapatılmasına yol açtı. Gecikmeli başlayan konser, sabaha karşı 3'e kadar sürdü.

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        Rihanna'nın sahnede olduğu anlarda, seyirci kalabalığı arasında, sevgilisi ASAP Rocky ve dokuz aylık kızları Rocki de görüldü.

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        Rihanna, 2016'da Grammy'ye aday gösterilen son albümü 'Anti'den bu yana albüm çıkarmadı. Ancak sanatçı, mart ayında stüdyoya girdiğini duyurmuş, hayranlarını heyecanlandırmıştı.

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        #Rihanna
        #Jay-Z
        #konser
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