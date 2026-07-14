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        Haberler Gündem Güncel AHBAP soruşturmasında 17 yeni gözaltı kararı

        AHBAP soruşturmasında 17 yeni gözaltı kararı

        AHBAP soruşturması kapsamında 17 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda aralarında Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de bulunduğu şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. Böylece toplam gözaltı sayısı 39 oldu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 09:15 Güncelleme:
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        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga

        Habertürk TV'den Emine Derya'nın aktardığına göre; AHBAP soruşturması kapsamında 17 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Dün hakkında gözaltı kararı bulunan 26 kişiden 22'si gözaltına alınmıştı. Bu sabah itibarıyla 17 kişi hakkında daha gözaltı kararı alındığı açıklandı.

        2017 yılında Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında daha önce Haluk Levent ile birlikte 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Hakkında gözaltı kararı bulunan 22 kişi yakalanırken, bu sabah gelen yeni bilgilerle birlikte 17 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildiği duyuruldu. Soruşturma sürüyor.

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        KARDEŞİ DE LİSTEDE YER ALIYOR

        Öte yandan AA'daki habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması", "Vergi Usul Kanunu'na ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlarına yönelik soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

        Soruşturma kapsamında Haluk Levent'in Şile Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında tutuklanan kardeşi Berkant Acil'in, Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali'ni, Sur Müzik Yapım Şirketi'ni paravan olarak kullanmak suretiyle doğrudan temin yöntemiyle aldığı aktarılan açıklamada, söz konusu ihalenin usulsüz olduğu, şüphelilerin sahne, ışık ve ses düzeni gibi giderleri sahte fatura almak suretiyle yüksek gösterdiği, mali bilirkişi raporuyla yapılan yolsuzlukların tespit edildiği belirtildi.

        BAĞIŞLARIN AMACI DIŞINDA KULLANILDIĞI BELİRLENDİ

        Açıklamada, Ahbap Derneğine yapılan bağışların bir kısmının Haluk Levent'in asistanı olan Yeliz Kaya'nın kişisel hesabına aktarıldığı, müteakiben 125 milyon 765 bin liranın Berkant Acil ve bağlantılı olduğu kişi ve şirketlerin hesaplarına aktarıldığı, bu şekilde haksız kazanç elde edilerek bağışların amacı dışında kullanıldığının belirlendiği kaydedildi.

        Şüphelilerin yakalanarak yasa dışı eylemlerinin sonlandırılması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da 14 şüpheli ve 4 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.

        Açıklamada, şüphelilerin yakalandığı ve çok sayıda dijital materyale el konulduğu ifade edildi.

        Öte yandan gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi.

        Böylece toplam gözaltı sayısı 39 oldu.

        Ne olmuştu?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Soruşturmada, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

        Öte yandan Başaran Holding'in, Haluk Levent, Yeliz Kaya ve Esin Önder Çağlayan hakkında 60 milyon dolar değerindeki mal varlıklarının haksız ve hileli yollarla ele geçirildiği iddiasıyla 29 Haziran'da suç duyurusunda bulunmasının ardından başka bir soruşturma daha başlatılmıştı.

        Haluk Levent gözaltına alındı
        Haluk Levent gözaltına alındı Haberi Görüntüle
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı Haberi Görüntüle
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