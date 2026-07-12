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        Haluk Levent hakkında yakalama kararı çıkartıldı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap derneğine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında yakalama kararı çıkartıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 15:43 Güncelleme:
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        Haluk Levent hakkında yakalama kararı çıkartıldı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında, dernek başkanı ve sanatçı Haluk Levent hakkında gözaltı kararı verildi.

        İHA'daki habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Ahbap Derneği’nin faaliyetleri ve yürütülen siber/mali süreçlerle ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Soruşturma dosyasını inceleyen savcılık, toplanan deliller ve ifadeler doğrultusunda Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında gözaltı talimatı verdi.

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