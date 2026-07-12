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        Haberler Ekonomi Para 6 ayda 434 milyon liralık madeni para cebe girdi

        6 ayda 434 milyon liralık madeni para cebe girdi

        Türkiye'de bu yılın ilk 6 ayında vatandaşların cebine 434 milyon 615 bin 500 liralık madeni para girdi. Adet bazında piyasaya en çok sürülen madeni paranın 90 milyon 439 bin adetle 1 lira olduğu görüldü. Bunu 67 milyon 686 bin adetle 5 lira ve 11 milyon 367 bin adetle 50 kuruş takip etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 11:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        6 ayda 434 milyon liralık madeni para cebe girdi

        Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın ocak-haziran döneminde toplam 169 milyon 960 bin adet madeni para tedavüle sunuldu. Bu dönemde basılan madeni paraların toplam değeri 434 milyon 615 bin 500 lira oldu.

        Söz konusu dönemde basılan madeni paraların dağılımına bakıldığında, adet bazında piyasaya en çok sürülen madeni paranın 90 milyon 439 bin adetle 1 lira olduğu görüldü. Bunu 67 milyon 686 bin adetle 5 lira ve 11 milyon 367 bin adetle 50 kuruş takip etti. Aynı dönemde 360 bin adet 10 kuruş ve 108 bin adet 25 kuruş dolaşıma sunulurken, 5 kuruş ve 1 kuruş ise hiç basılmadı.

        Yılın ilk yarısında en fazla madeni para 46 milyon 210 bin adetle şubat ayında basılarak tedavüle girdi. Madeni para arzının en düşük kaldığı ay ise 15 milyon 600 bin adetle haziran oldu.

        Geçen yıl tedavüle sürülen madeni paraların değeri 1 milyar 332 milyon 363 bin 400 lira olarak hesaplanmıştı. Bu dönemde 172 milyon 793 bin adet 5 lira, 449 milyon 652 bin adet 1 lira, 37 milyon 254 bin adet 50 kuruş, 1 milyon 80 bin adet 10 kuruş, 180 bin adet 5 kuruş ve 240 bin adet 1 kuruş dolaşıma sunulmuştu.

        Bu yılın ilk 6 ayında tedavüle sunulan madeni paraların adedi ve toplam değerleri şöyle:

        Miktar (Adet) TL Değeri
        5 TL 67.686.000 338.430.000 TL
        1 TL 90.439.000 90.439.000 TL
        50 Kuruş 11.367.000 5.683.500 TL
        25 Kuruş 108.000 27.000 TL
        10 Kuruş 360.000 36.000 TL
        5 Kuruş 0 0 TL
        1 Kuruş 0 0 TL
        TOPLAM 169.960.000 434.615.500 TL
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