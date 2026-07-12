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        Haberler Gündem Hava Durumu Termometreler alarm veriyor... Sıcaklıklar daha da artıyor! Bugün hava nasıl olacak?

        Termometreler alarm veriyor... Sıcaklıklar daha da artıyor! Bugün hava nasıl olacak?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, il il son hava durumu tahminlerini yayımladı. Hava sıcaklıklarının iç ve güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken; Doğu Karadeniz, Toroslar ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için yerel sağanak uyarısı yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 07:08 Güncelleme:
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        Sıcaklıklar daha da artıyor! Bugün hava nasıl olacak?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 30°

        Ankara

        Güneşli 33°

        İzmir

        Güneşli 37°

        Antalya

        Güneşli 37°

        Trabzon

        Yağmurlu 25°

        Bursa

        Güneşli 30°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 40°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Güneşli 31°

        HAVA SICAKLIĞI

        Hava sıcaklıklarının iç ve güney kesimlerde biraz artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimler ile Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        BURSA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        ÇANAKKALE °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DENİZLİ °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Toroslar Mevkii'nin öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 35°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ANTALYA °C, 35°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin doğusu yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURDUR °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Az bulutlu, doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        DÜZCE °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        KASTAMONU °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğusunun yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        AMASYA °C, 33°C

        Parçalı yer yer çok bulutlu

        RİZE °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğusu yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KARS °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        MALATYA °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 42°C

        Az bulutlu ve açık

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