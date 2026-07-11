Fatih Sultan Mehmet'in favori yemeği listede! İşte Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
Tatlı ve tuzluyu aynı tabakta buluşturan sıra dışı tarifler, meyvelerle hazırlanan et yemekleri ve asırlardır unutulmayan tatlılar... Osmanlı mutfağı, dünyanın en zengin gastronomi miraslarından biri olarak kabul ediliyor. İşte Osmanlı saraylarından günümüze ulaşan 10 özel lezzet...
Padişah sofralarında servis edilen bazı yemekler bugün bile şaşırtmayı başarıyor. Kavunla hazırlanan dolmadan vişneli sarmaya kadar uzanan bu lezzetler, Osmanlı mutfağının ne kadar yaratıcı ve zengin olduğunu gözler önüne seriyor. Sizin için derledik...
HÜNKAR BEĞENDİ
Osmanlı saray mutfağının en ünlü yemeklerinden biri olan Hünkar Beğendi, közlenmiş patlıcanın süt ve tereyağıyla pürüzsüz bir kıvama getirilmesiyle hazırlanıyor. Üzerine eklenen domates soslu yumuşak kuzu etiyle birlikte servis edilen yemek, saray mutfağının sembollerinden biri olarak kabul ediliyor.
MUTANCANA
Tatlı ve tuzlunun en başarılı buluşmalarından biri olarak gösterilen Mutancana, kuzu eti, kuru incir, kayısı, mürdüm eriği, badem ve balın bir araya gelmesiyle hazırlanıyor. Yemek, Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği lezzetlerden biri olarak anılıyor.
KAVUN DOLMASI
Osmanlı mutfağının en sıra dışı tariflerinden biri olan Kavun Dolması, 15. yüzyıldan günümüze uzanan ilginç bir lezzet. İçi oyulan kavun; kıyma, pirinç, badem, çam fıstığı ve kuş üzümüyle doldurulup fırınlanarak hazırlanıyor.
VİŞNELİ YAPRAK SARMA
Klasik yaprak sarmasına farklı bir yorum getiren Vişneli Yaprak Sarma, vişne suyu ve vişne taneleriyle pişiriliyor. Ekşi ve tatlı aromaların dengesi sayesinde Osmanlı mutfağının en özgün tarifleri arasında gösteriliyor.
MAHMUDİYE
Meyve ve et birlikteliğinin öne çıktığı Mahmudiye, bademli piliç etinin tarçın, karanfil, bal ve kayısıyla buluştuğu özel bir yemek. Özellikle kış aylarında saray sofralarında sıkça yer aldığı biliniyor.
SÜTLÜ BADEM ÇORBASI
Osmanlı ziyafetlerinin zarif başlangıçlarından biri olan Sütlü Badem Çorbası, süt, et suyu ve bademin uyumuyla hazırlanıyor. Düğün sofralarında ve önemli davetlerde sıklıkla sunulan yemeklerden biri olarak öne çıkıyor.
AYVA DOLMASI
Osmanlı mutfağının meyveli yemek geleneğini yansıtan Ayva Dolması, oyulmuş ayvaların kıyma ve baharatlarla doldurulmasıyla hazırlanıyor. Hafif tatlı sosuyla dikkat çeken yemek, dönemin seçkin sofralarında yer buluyordu.
ZERDE
Parlak sarı rengiyle dikkat çeken Zerde, pirinç, şeker, gül suyu ve safranla hazırlanan geleneksel bir tatlı. Özellikle düğünler, kutlamalar ve büyük ziyafetlerde ikram edilen özel lezzetlerden biri olarak biliniyor.
KEŞKÜL
Osmanlı'nın en sevilen sütlü tatlılarından biri olan Keşkül, süt, badem, hindistan cevizi ve pirinç unuyla hazırlanıyor. Adını, geçmişte dervişlerin kullandığı keşkül adı verilen kaplardan alan tatlı, hafif yapısıyla günümüzde de popülerliğini koruyor.
ELBASAN TAVA
Balkanlardan Osmanlı saray mutfağına uzanan Elbasan Tava, haşlanmış kuzu etinin sarımsak, yumurta ve süzme yoğurtla hazırlanan özel sosla fırınlanmasıyla yapılıyor. Hem lezzeti hem de tarihi geçmişiyle Osmanlı mutfağının en değerli miraslarından biri olarak kabul ediliyor.