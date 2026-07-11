Fatih Sultan Mehmet'in favori yemeği listede! İşte Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!

Padişah sofralarında servis edilen bazı yemekler bugün bile şaşırtmayı başarıyor. Kavunla hazırlanan dolmadan vişneli sarmaya kadar uzanan bu lezzetler, Osmanlı mutfağının ne kadar yaratıcı ve zengin olduğunu gözler önüne seriyor. Sizin için derledik...