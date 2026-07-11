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        Haberler Gündem Güncel Ali Baybaş, S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...

        Ali Baybaş, S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...

        Sivas'tan, 40 yıl önce gittiği Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde, hukuki bir süreçten dolayı mahsur kalan 77 yaşındaki Ali Baybaş, Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleriyle Türkiye'ye getirildi. İstanbul Havalimanı'nda ambulansa alınan Baybaş, tedavi edilmek üzere Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 07:44 Güncelleme:
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        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...

        Sivas'ın Gürün ilçesi Kavak köyü nüfusuna kayıtlı Ali Baybaş (77), yaklaşık 40 yıl önce gittiği Suudi Arabistan'da hakkında açılan bir davaya katılmadığı gerekçesiyle hukuki engeller ve ülkeden çıkış yasağı nedeniyle 1 yıl cezaevinde kaldı.

        CEZAEVİNDEN ÇIKTI KISMİ FELÇ OLDU

        Cezaevinde yaşadığı süreçte kısmı felç olan Baybaş, sağlık sorunları nedeniyle 2 yıl önce cezaevinden çıkarıldı.

        SOKAKLARDA HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞTI

        Mekke sokaklarında hayata tutunmaya çalışan Ali Baybaş, bu yıl hacca giden Türkler tarafından bitap halde fark edildi. Sanal medya paylaşımları ile gündeme gelen Ali Baybaş'ın durumu siyasilerin de dikkatini çekti. AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy'un girişimleriyle Dışişleri Bakanlığı tarafından Ali Baybaş'ın yurda dönüşü için çalışma başlatıldı.

        İDARİ ÇIKIŞ YASAĞI KALDIRILDI

        Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu'nun Suudi Arabistan makamları nezdinde yürüttüğü diplomatik girişimler olumlu sonuç verdi. Ali Baybaş'ın önündeki tüm idari ve çıkış yasakları tamamen kaldırıldı.

        AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

        Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli seferiyle İstanbul Havalimanı'na getirilen Baybaş'ı, burada AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri karşıladı. Baybaş, sağlık kontrolleri ve tedavisi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        ‘"KENDİ TOPRAKLARIMA GELEBİLDİĞİM İÇİN ŞÜKREDİYORUM"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Ali Baybaş, "Orada eğer zorda kalırsan, sürünürsün ama bir yer bulursan yaşarsın. İstersen elin ayağın olmasın yine de yaşarsın. 3 senedir aynı durumda sürünüyordum. Ben ilk önce kendi topraklarıma gelebildiğim için şükrediyorum.

        "ÇOK ŞEYLER YAŞANDI"

        Çalışmak için gitmiştim, sonrasında çok şeyler yaşandı. En sonunda beni hapse attılar. Hapise atılınca zoruma gitti. Bu hastalığa yakalandım. 1 sene hapiste yattım. Hapisten çıkalı da 2 sene oldu. En sonunda da bir arkadaşım beni gazeteye verdi ve kurtardı" dedi.

        "FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK TEDAVİLER GÖRMESİ GEREKİYOR"

        AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, "Bugün burada, çeşitli sebeplerle ülkesine dönemeyen, orada kalan Ali amcamızı ülkesine kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte NATO zirvesi programına ve yoğun ilke gündemine rağmen Sayın Cumhurbaşkanı’mız konuyu bizzat takip etmiş ve süreci başından itibaren yönetmişti.

        Dışişleri Bakanlığımızla beraber bizlerde bu süreci takip ettik. Ali amcamızı ülkesine kavuşturduk. Ali amcamız şuan da son derece duygusal. Bazı fiziksel ve psikolojik tedaviler görmesi gerekiyor. Dolayısıyla birkaç gün kendisini hastanemizde misafir edeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız burada, ilgili müdürlüklerimiz burada, Dışişleri Bakanlığımız konuyu yakından takip etti. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımıza sürece vermiş olduğu destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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