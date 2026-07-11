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        Haberler Ekonomi Teknoloji Apple'dan OpenAI'a dava: Ticari sırları çaldı

        Apple'dan OpenAI'a dava: Ticari sırları çaldı

        ABD'li teknoloji devi Apple, iki eski çalışanı ile yapay zeka şirketi OpenAI'a yeni tüketici donanımları geliştirmek amacıyla şirketin "ticari sırlarını ve gizli bilgilerini çaldıkları" gerekçesiyle dava açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 01:45 Güncelleme:
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        Apple'dan OpenAI'a dava: Ticari sırları çaldı

        California Kuzey Bölge Mahkemesi'nde açılan davada, OpenAI'ın Apple'a ait ürün tasarımları, üretim süreçleri ve tedarik zinciri stratejilerini ele geçirmek için koordineli bir çaba yürüttüğü iddia edildi.

        Apple mahkemeye sunduğu dosyada, OpenAI'ın donanım stratejisinin "baştan aşağı çalıntı ticari sırlara dayandığını" ve "yasa dışı olduğunu" savunurken, OpenAI'a katılan eski çalışanları Tang Yew Tan ve Chang Liu'yu suçladı.

        Dava dosyasında, Tan'ın henüz Apple'da çalışan ve OpenAI'a iş başvurusunda bulunan adaylardan, mülakatlara Apple'a ait gizli donanım parçalarını getirmelerini istediği, Liu'nun da eski bir çalışma arkadaşının bilgisayarı üzerinden Apple ağına sızarak piyasaya sürülmemiş ürünlere ait onlarca gizli donanım dosyasını indirdiği öne sürüldü.

        OpenAI'ın, Apple'dan ayrılma sürecindeki çalışanlara şirketin sistemlerine erişim sürelerini uzatabilmeleri için özel taktikler verdiği iddia edilen dosyada, OpenAI'ın donanım firmalarından Apple tarafından icat edilen özel bir metal kaplama tekniğini uygulamalarını istediğini ve bu firmaları "Apple'ın izni olduğuna" inandırarak yanılttığı iddia edildi.

        Dosyada Apple, ticari sırların kullanımının derhal durdurulması, tüm gizli ve tescilli materyallerin iade edilmesi ve uğradığı zarara karşılık maddi tazminat ödenmesi talebinde bulundu.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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