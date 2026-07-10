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        Galatasaray'a Can Uzun transferinde dev rakip!

        Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı ve milli oyuncuya Çizme temsilcisinin talip olduğu belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 20:21 Güncelleme:
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        Transferde ince eleyip sık dokuyan Galatasaray, Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun'u listenin üst sıralarına yazmıştı.

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        TRANSFERDE DEV RAKİP: ROMA

        İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport; 20 yaşındaki milli oyuncuya Roma'nın da talip olduğunu yazdı.

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        Hücum hattını güçlendirmek isteyen Çizme ekibinin, Can Uzun'u öncelikli transfer hedefi olarak belirlediği kaydedildi.

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        Roma'nın teknik direktörü Gian Piero Gasperini'nin oyun yapısına uygun yapısı ve potansiyeli nedeniyle genç oyuncuyu istediği haberin detaylarında yer aldı.

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        İTALYA VE İNGİLTERE'DEN TALİPLERİ VAR

        Roma'nın yanı sıra Napoli ve Milan'ın da ilgisinin bulunduğu, Premier Lig temsilcilerinin de oyuncuyu yakından takip ettiği aktarıldı.

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        Geçtiğimiz sezon Alman ekibinde 28 maça çıkan Can Uzun, 10 gol - 6 asistlik performans sergiledi ve 1.513 dakika sahada kaldı.

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        Güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olan 20 yaşındaki futbolcunun Frankfurt'la 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor...

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