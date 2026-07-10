Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Neco ve Oya Germen yıllar sonra buluştu

        Neco ve Oya Germen yıllar sonra buluştu

        32 yıllık evliliklerini 2007'de sonlandıran Neco ve Oya Germen, yıllar sonra aynı fotoğrafta yer aldı. Neco, kızı Ayşe Özyılmael ile arasındaki buzları da eritti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 15:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Buzlar eridi

        1975 – 2007 yılları arasında evlilik yaşayan ve Ayşe ile Zeynep adında iki kızları dünyaya gelen Neco ve Oya Germen, yıllar sonra buluştu. Aile içinde yaşanan kırgınlıklar sona erdi.

        Kızları Ayşe Özyılmazel, sosyal medya hesabından babası Neco ve annesi Oya Germen ile birlikte çekilen bir aile fotoğrafını yayımladı. Bu paylaşım, eski eşlerin ve baba-kızın yıllar sonra bir araya gelerek, aralarındaki buzları erittiğini gösterdi.

        "KİMSE MÜKEMMEL DEĞİL"

        Ayşe Özyılmazel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: İşte böyle… Yıllar geçer, bazı şeyler önemini kaybeder, bazı şeyler daima derinde. Aile… kolay değil elbette. Farklı ruhların buluşması... Asla bir çiçek bahçesi değil. Son derece zorlu sınav alanı. Evlatlar, anneler, babalar... Her birimize yüklenen sorumluluklar, çoğu zaman sıkışıp kaldığımız ve ne yapacağımızı bilemediğimiz kalıplar. Onların da yaraları var. Aile; eksikleri tam yapma yeri değildir. Kimse mükemmel değil. Sen üzülüyorsun diye gökten saksı düşüp aydınlanacak da değil. Burada tuzağa düşüp duruyoruz belki de.’ Neden ben?’, ‘Neden öyle yaptı?’ gibi nedenli sorularla sevgisiz hissederken.

        REKLAM

        Yaşam evladın da babanın da annenin de ayrı ayrı yolculuğu. Anlıyorsun sonra işte, herkesin mücadelesi kendisiyle. Konu sen değilsin be güzelim. O dalgalar duruluyor içinde bir zaman. Diyorsun ki benim de kırdıklarım var, açlıklarım, korkularımla devirdiklerim, kaçtıklarım. Herkes elinden gelenin en iyisini, ruhunun kaldırabildiği kadarını yapabiliyor işte. Haklının, haksızın, eski defterleri masaya yatırıp altını çizdiğin karanlık satırları yüksek sesle okumanın hatta o kurtulamadığın anlaşılma isteğinin önemi kalmıyor. Çünkü öğreniyorsun nihayetinde hayat sana baktığını gösteriyor. Anlaşılman değil anlaman gerekiyor. Değişik bir kış, eski bir şarkının uyandırdığı derindeki duygular… hepsinin bir oyundan ibaret olduğunu nihayet sindiren kalbim. İyinin de kötünün de eşitliğine gülümseyebilmek. Bir sözle, bir kahve sohbetiyle, kalpten destekleriyle daha derin düşünmeme sebep olan dünyadaki meleklerim, dostlarım. Ve dün gece bu güzel fotoğraf... Beraber başladığımız yolculuğumuzu, gülümseyerek, neysek o halimizle birbirimizi kabul etmeyi bilerek sürdürmek niyetiyle. Hadi bakalım haylazlar, gün bugün, güzel anılardır sizden dileğim.

        1975 – 2007 arasında Oya Germen ile evlilik yaşayan Neco'nun Ayşe ile Zeynep adında iki kızı dünyaya gelmişti. Neco, geçtiğimiz aylarda konuk olduğu "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programında uzun süredir küs olduğu kızları Ayşe ve Zeynep Özyılmazel'e sitem etmişti.

        Aslı Şafak'ın, "Neden 'Kızım seninle gurur duyuyorum' demediniz?" sorusuna karşılık Neco, "Demedim, demem de. Onun benimle gelip konuşması lazım. Ben onları yetiştirdim. Zaten onları sevgimle büyütmedim mi?" ifadelerini kullanmıştı.

        Kızlarıyla ilişkisine dair mesafeli duruşunu sürdüren Neco, sözlerini şöyle tamamlamıştı: Arayıp sormak onların bileceği iş. Bayram kutlayacaksa yine onların işi. Ben onları büyüttüm, artık kendi hayatları var. Ben realist bir insanım.

        İHANETİ İTİRAF ETMİŞTİ

        Neco, 2008 yılında "Evliyken eşimi aldattım" demişti. Germen de evli olduğu dönemde aldatıldığını bildiğini belirterek, "Çoğunu biliyordum. Hiç sesimi çıkarmadım. Önümde iki yol vardı. Ben sessiz kalmayı tercih ettim. 31 yıl boyunca bir kere bire kavga etmedik. Hiçbir şey yokmuş gibi davranmayı tercih ettim. Ben çocuklarıma mutlu bir yuva sunmak istedim. Çünkü ben sorunlu bir ailede büyüdüm" demişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 9 Temmuz 2026 (ABD Türkiye'ye Yaptırımları Ne Zaman Kaldıracak?)

        CAATSA yaptırımları ne zaman kalkacak? ABD yaptırımları ne zaman kaldıracak? F-35'ler neden önemli? ABD'de nasıl bir yol izlenecek? Trump ne zaman adım atacak? HT 360'da Dilek Gül sordu; İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahri Erenel ve Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musta...
        #NECO
        #Oya Germen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        ASELSAN'dan 1,5 milyar euroluk ÇELİKKUBBE imzası
        ASELSAN'dan 1,5 milyar euroluk ÇELİKKUBBE imzası
        'Yenidoğan Çetesi' davasında kahreden rapor: 3 bebek yaşayabilirdi!
        'Yenidoğan Çetesi' davasında kahreden rapor: 3 bebek yaşayabilirdi!
        Kremlin'den S-400 açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz
        Kremlin'den S-400 açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz
        ABD'den 'engel' çıkmadı, KAAN motorlarında süreç ilerliyor
        ABD'den 'engel' çıkmadı, KAAN motorlarında süreç ilerliyor
        VW model sayısını yarıya indirecek
        VW model sayısını yarıya indirecek
        G.Saray'a sürpriz kanat!
        G.Saray'a sürpriz kanat!
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplandı... CHP'de kritik cuma
        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplandı... CHP'de kritik cuma
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        "Kapalıçarşı soruşturması"nda 504 şüpheliye iddianame!
        "Kapalıçarşı soruşturması"nda 504 şüpheliye iddianame!
        Trump'ın uçak değişikliğinin sebebi savunma önlemi mi?
        Trump'ın uçak değişikliğinin sebebi savunma önlemi mi?
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Transferde mutlu son!
        Transferde mutlu son!
        88 yaşında ilk kez single çıkardı
        88 yaşında ilk kez single çıkardı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Ibiza'dan selamlar"
        "Ibiza'dan selamlar"
        Ali 1.5 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Ali 1.5 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Ortaya nasıl çıktı?
        Ortaya nasıl çıktı?
        Ünlü oyuncu nişanlandı
        Ünlü oyuncu nişanlandı