1975 – 2007 yılları arasında evlilik yaşayan ve Ayşe ile Zeynep adında iki kızları dünyaya gelen Neco ve Oya Germen, yıllar sonra buluştu. Aile içinde yaşanan kırgınlıklar sona erdi.

Kızları Ayşe Özyılmazel, sosyal medya hesabından babası Neco ve annesi Oya Germen ile birlikte çekilen bir aile fotoğrafını yayımladı. Bu paylaşım, eski eşlerin ve baba-kızın yıllar sonra bir araya gelerek, aralarındaki buzları erittiğini gösterdi.

"KİMSE MÜKEMMEL DEĞİL"

Ayşe Özyılmazel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: İşte böyle… Yıllar geçer, bazı şeyler önemini kaybeder, bazı şeyler daima derinde. Aile… kolay değil elbette. Farklı ruhların buluşması... Asla bir çiçek bahçesi değil. Son derece zorlu sınav alanı. Evlatlar, anneler, babalar... Her birimize yüklenen sorumluluklar, çoğu zaman sıkışıp kaldığımız ve ne yapacağımızı bilemediğimiz kalıplar. Onların da yaraları var. Aile; eksikleri tam yapma yeri değildir. Kimse mükemmel değil. Sen üzülüyorsun diye gökten saksı düşüp aydınlanacak da değil. Burada tuzağa düşüp duruyoruz belki de.’ Neden ben?’, ‘Neden öyle yaptı?’ gibi nedenli sorularla sevgisiz hissederken.

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Yaşam evladın da babanın da annenin de ayrı ayrı yolculuğu. Anlıyorsun sonra işte, herkesin mücadelesi kendisiyle. Konu sen değilsin be güzelim. O dalgalar duruluyor içinde bir zaman. Diyorsun ki benim de kırdıklarım var, açlıklarım, korkularımla devirdiklerim, kaçtıklarım. Herkes elinden gelenin en iyisini, ruhunun kaldırabildiği kadarını yapabiliyor işte. Haklının, haksızın, eski defterleri masaya yatırıp altını çizdiğin karanlık satırları yüksek sesle okumanın hatta o kurtulamadığın anlaşılma isteğinin önemi kalmıyor. Çünkü öğreniyorsun nihayetinde hayat sana baktığını gösteriyor. Anlaşılman değil anlaman gerekiyor. Değişik bir kış, eski bir şarkının uyandırdığı derindeki duygular… hepsinin bir oyundan ibaret olduğunu nihayet sindiren kalbim. İyinin de kötünün de eşitliğine gülümseyebilmek. Bir sözle, bir kahve sohbetiyle, kalpten destekleriyle daha derin düşünmeme sebep olan dünyadaki meleklerim, dostlarım. Ve dün gece bu güzel fotoğraf... Beraber başladığımız yolculuğumuzu, gülümseyerek, neysek o halimizle birbirimizi kabul etmeyi bilerek sürdürmek niyetiyle. Hadi bakalım haylazlar, gün bugün, güzel anılardır sizden dileğim.

1975 – 2007 arasında Oya Germen ile evlilik yaşayan Neco'nun Ayşe ile Zeynep adında iki kızı dünyaya gelmişti. Neco, geçtiğimiz aylarda konuk olduğu "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programında uzun süredir küs olduğu kızları Ayşe ve Zeynep Özyılmazel'e sitem etmişti.

Aslı Şafak'ın, "Neden 'Kızım seninle gurur duyuyorum' demediniz?" sorusuna karşılık Neco, "Demedim, demem de. Onun benimle gelip konuşması lazım. Ben onları yetiştirdim. Zaten onları sevgimle büyütmedim mi?" ifadelerini kullanmıştı.

Kızlarıyla ilişkisine dair mesafeli duruşunu sürdüren Neco, sözlerini şöyle tamamlamıştı: Arayıp sormak onların bileceği iş. Bayram kutlayacaksa yine onların işi. Ben onları büyüttüm, artık kendi hayatları var. Ben realist bir insanım.

İHANETİ İTİRAF ETMİŞTİ

Neco, 2008 yılında "Evliyken eşimi aldattım" demişti. Germen de evli olduğu dönemde aldatıldığını bildiğini belirterek, "Çoğunu biliyordum. Hiç sesimi çıkarmadım. Önümde iki yol vardı. Ben sessiz kalmayı tercih ettim. 31 yıl boyunca bir kere bire kavga etmedik. Hiçbir şey yokmuş gibi davranmayı tercih ettim. Ben çocuklarıma mutlu bir yuva sunmak istedim. Çünkü ben sorunlu bir ailede büyüdüm" demişti.