Ali 1.5 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
Mersin'de, evlerinin balkonunda tutunduğu demir korkuluktan elektrik akımına kapılıp yaralanan 1.5 yaşındaki Yamaç Ali Erdemci, hastanedeki 15 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Küçük çocuk gözyaşları ve ağıtlarla toprağa verildi
Giriş: 10 Temmuz 2026 - 08:14 Güncelleme:
Mersin'de yürek yakan olay, 24 Haziran'da akşam saatlerinde, merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde meydana geldi.Habere ilişkin fotoğraflar, İHA'dan alınmıştır...
ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI
DHA'daki habere ve iddiaya göre, birinci katta oturan Asyete ve Dilbirin Erdemci çiftinin çocukları Yamaç Ali Erdemci (1.5), evlerinin balkon demirlerine tutunduğu sırada, demirlere temas eden kablo üzerinden elektrik akımına kapıldı.
HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI
Çocuğun akıma kapıldığını fark eden anneannesi müdahale etti. Yaralanan bebek, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı.
HAYATA 15 GÜN TUTUNABİLDİ
Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Erdemci, dün doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Küçük çocuk gözyaşları ve ağıtlarla toprağa verildi.
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