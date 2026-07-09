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        Haberler Magazin Doğaç Yıldız ve Başak Çoruh nişanlandı

        Doğaç Yıldız ve Başak Çoruh nişanlandı

        Oyuncu Doğaç Yıldız ile Başak Çoruh, İstanbul'da aileleri ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle yüzük taktı. Çift, mutlu günlerinden kareleri takipçileriyle buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 22:21 Güncelleme:
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        Mart ayında, bir süredir birlikte olduğu Başak Çoruh'a Mısır tatili sırasında evlilik teklif eden oyuncu Doğaç Yıldız, ilişkilerinde bir adım daha attı.

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        Yıldız ile Çoruh, aileleri ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle İstanbul'da nişanlandı.

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        Çift, yüzük taktıkları o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

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        34 yaşındaki oyuncu, nişan paylaşımına, "Yaşanacaktı… Yaşandı. Desteğini ve varlığını esirgemeyen herkese teşekkürler" notunu ekleyerek mutluluğunu dile getirdi.

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