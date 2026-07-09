Doğaç Yıldız ve Başak Çoruh nişanlandı
Oyuncu Doğaç Yıldız ile Başak Çoruh, İstanbul'da aileleri ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle yüzük taktı. Çift, mutlu günlerinden kareleri takipçileriyle buluşturdu
Giriş: 09 Temmuz 2026 - 22:21 Güncelleme:
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Mart ayında, bir süredir birlikte olduğu Başak Çoruh'a Mısır tatili sırasında evlilik teklif eden oyuncu Doğaç Yıldız, ilişkilerinde bir adım daha attı.
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Yıldız ile Çoruh, aileleri ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle İstanbul'da nişanlandı.
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Çift, yüzük taktıkları o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.