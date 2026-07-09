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        Fenerbahçe'ye Greenwood transferinde dev rakip: Atletico Madrid!

        Fenerbahçe'de Mason Greenwood transferi için bekleyiş sürerken, Fransa basınından flaş bir iddia geldi. L'Equipe gazetesi, Atletico Madrid'in de İngiliz yıldız için devrede olduğunu ve Marsilya'ya Fenerbahçe'ninkinden daha yüksek bir teklif yaptığını yazdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 21:07 Güncelleme:
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        Fenerbahçe, Mason Greenwood transferi için geri sayıma geçerken, Fransa'dan gelen iddia sarı-lacivertli taraftarları endişelendirdi.

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        Fransa'nın ünlü spor gazetesi L'Equipe, Greenwood için Atletico Madrid'in de yeni bir hamle yaptığını yazdı.

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        İspanyol devinin Marsilya'ya 45+5 milyon Euro, İngiliz kanat oyuncusuna da yıllık net 5-6 milyon Euro maaş, imaj haklarından pay ve 5 yıllık sözleşme teklif ettiği öne sürüldü.

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        İspanyol devinin Marsilya'ya 45+5 milyon Euro, İngiliz kanat oyuncusuna da yıllık net 5-6 milyon Euro maaş, imaj haklarından pay ve 5 yıllık sözleşme teklif ettiği öne sürüldü.

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        Haberde ayrıca, Atletico Madrid yönetiminin Greenwood'u sportif projeyle ikna etmeye çalıştığı da vurgulandı.

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        İngiliz oyuncuya Antoine Griezmann'ın halefi olabileceği, Avrupa'nın üst düzey kulüplerinden birinde taraftarların idolü haline gelebileceği ve bunun gelecekte İngiltere'ye dönüşünün önünü açabileceği anlatıldı.

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        Atletico cephesi ayrıca Fenerbahçe'nin Malcom ve Luiz Henrique gibi alternatifler üzerinde çalıştığını da Greenwood'a iletti.

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        25 yaşındaki yıldız ise Atletico Madrid yöneticilerine, Getafe döneminde Madrid'de yaşadığını ve şehre dönmeyi çok istediğini söyledi.

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        Greenwood'un, Marsilya'daki takım arkadaşlarına da tercihinin Atletico Madrid olduğunu ifade ettiği öne sürüldü.

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        Marsilya açısından Atletico Madrid'in 45 milyon Euro + 5 milyon Euro bonusluk teklifi, Fenerbahçe'nin 40 milyon Euro + bonuslardan oluşan teklifinden daha yüksek.

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        Ancak Manchester United'ın payının yanı sıra menajer komisyonları ve Greenwood'un transfer bedelinden alacağı %8.5'lik pay da mali hesaplamada önemli rol oynuyor.

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        Greenwood, Fenerbahçe'ye transfer olması durumunda %8.5'lik payından vazgeçmişti. İngiliz oyuncu, perşembe öğleden sonra itibarıyla Atletico Madrid transferi için de bu hakkından vazgeçti.

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