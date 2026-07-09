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        Haberler Gündem "Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek"

        "Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek"

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının devam edeceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 19:15 Güncelleme:
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        "Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek"

        Bakan Bayraktar, Bağdat'ta Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayyir ve Başbakan Ali ez-Zeydi ile görüşmesi sonrası basın toplantısı düzenledi.

        "Irak-Türkiye boru hattının akışının devam etmesini sağlayacak yeni bir anlaşma üzerinde uzun zamandır konuşuyoruz." diyen Bakan Bayraktar, "Irak-Türkiye boru hattı anlaşmasının bu ay sonuna doğru bitiyor olmasından dolayı sürecin aksamadan devamını sağlayacak, önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı son aşamasına getirdik. Bu anlaşmayı önümüzdeki günlerde imzalamayı ve kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bayraktar, Irak-Türkiye petrol boru hattı üzerinden petrol akışına da değinerek, "Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek." dedi.

        Irak ve Türkiye enerji ilişkilerinin geniş potansiyele sahip bir alan olduğunu söyleyen Bayraktar, bununla ilgili Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ve Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayyir ile bu konuyu değerlendirdiklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını da kendilerine ilettiklerini aktardı.

        Bayraktar, Irak-Türkiye petrol boru hattı projesinin 1970'lerden beri devam eden yarım yüzyıllık bir proje olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin bu hattı uzun süredir operasyonel durumda tuttuğunu söyledi.

        Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:

        "Geçmişte yaşanan bazı hadiseler ve bölgedeki istikrasızlık maalesef bu hattın tam kapasiteyle kullanılmasına imkan vermedi. Şimdi ortak olarak baktığımız nokta; bu hattın kapasitesini tümüyle kullanmak hatta kapasite artışını yapabilmek. Hattı Basra'ya kadar uzatabilmek ve Basra'dan üretilen petrolü bu hat üzerinden Ceyhan'a ve oradan da dünya piyasalarına sunmakla alakalı önemli bir alternatif açıkçası. İran ve ABD arasındaki gerilim ve savaşla küresel piyasalarda yıllardır devam eden belirsizlikler bize 2 şeyi zorunlu kılıyor; bunlardan bir tanesi daha bağlantısallığa ihtiyaç var ve çok önemli çeşitlendirme stratejisini uygulamamız lazım. Irak'ın bütün petrol ihracatı Hürmüz Boğazı üzerinden yapılıyor ve burada oluşacak bir tıkanma Irak'ta handikap oluşturuyor. Bu sadece onlar için değil, küresel petrol piyasası için de geçerli."

        Boru hattının kapasitesinin artırılması gündemde

        Irak-Türkiye petrol boru hattının kapasite artırımı konusunda da konuşan Bakan Bayraktar, "Hedeflediğimiz şey; mevcut kapasiteyi tümüyle kullanmak ama bölgenin potansiyeli elbette başka üreticileri de buna dahil etmemizi gerektirir ve onların da bu konuda ihtiyaç ve ilgisi varsa onlara da bu kapıyı açmak mümkün olabilir. Bunu (boru hattı) 2 buçuk milyon varillik petrol boru hattına dönüştürmek mümkün olabilir. Şu anda avantajımız bu hattın mevcut varlığı. Bu hat var ve çok büyük yatırıma ihtiyaç duymadan 1 buçuk milyon varili realize edebiliriz. Bunun kapasitesini ilave yatırımlarla çok daha artırabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

        Irak ile elektrikte de "bağlantısallık" vurgusu

        Bayraktar, Irak ile elektrik anlamında da bağlantısallığa ihtiyaç olduğunu ifade ederek, iki ülke arasındaki elektrik iletim hattının tüm kapasitesiyle ve kapasitesini artırarak yeni iletim hatlarıyla çalıştırılabileceğini belirtti.

        Türkiye üzerinde Irak'a doğal gaz getirerek, buradaki mevcut ve yeni yapılabilecek santralleri çalıştırma düşüncesini de Irak'a ilettiklerini vurgulayan Bayraktar, Türkiye tarafındaki yatırımların tamamlandığını kaydetti.

        Bayraktar, "Türkiye'nin sınırında şu an doğal gaz var. Irak tarafından yapacağımız doğal gaz boru hatlarıyla belki birkaç yıl burada doğal gaz ihtiyacını oradan karşılarız ama daha sonra Irak'ta veya Körfez'de üretilen başka doğal gaz kaynaklarını aynı boru hattını kullanarak bu sefer ter akışla Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden de Avrupa'ya götürme gibi projeleri de birlikte gerçekleştirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

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