Mazhar Alanson: Eksikliğini çok hissediyoruz

Mazhar Alanson, Bloomberg HT'de yayınlanan 'Gözde Atasoy ile İşin Zirvesinde' programına konuk oldu. Alanson, 'Yandım' şarkısı hakkında bir itirafta bulunurken, 2023 yılında hayatını kaybeden MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur hakkında duygusal ifadeler kullandı.

"ONUN OLMAMASI BİRAZ KOYUYOR"

76 yaşındaki sanatçı, merhum grup arkadaşı için şunları söyledi: Özkan mükemmel bir adamdı, Allah rahmet eylesin. Öyle küçük bir detayı düzeltirdi ki şarkıdaki her şey yerine otururdu; bu bir söz ya da melodi olabilirdi. Eksikliğini çok hissediyoruz. Basçı aynı notaları çalıyor, vokalistler aldık, sesleri daha da zenginleştirdik ancak oraya baktığımda onun olmaması, o kıvırtarak çalmaması biraz koyuyor.

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"TARKAN'A SATTIM"

'Yandım' şarkısı hakkında da bir itirafta bulunan Alanson, "Los Angeles'a gidip 'Yandım' şarkısını Tarkan'a sattım. Sonra ben kendi albümüme koydum. Benim yorumum her yerde patladı. O dönem Beyoğlu'ndaki plakçılarda her yerde o çalıyordu" ifadelerini kullandı.

Üç kez lenf kanserini yenen MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur, 8 Temmuz 2023 tarihinde kanser nedeniyle 69 yaşında hayata veda etmişti. Usta sanatçı, vefatının yıl dönümünde eşi Aysun Aslan Uğur, Cem Yılmaz, Ayşegül Aldinç ve Zafer Algöz gibi pek çok isim tarafından anılmıştı.