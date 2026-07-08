Özkan Uğur, vefatının 3'üncü yılında anılıyor
2023'te kanser nedeniyle hayatını kaybeden Özkan Uğur, vefatının 3'üncü yıl dönümünde ailesi ve dostları tarafından sosyal medyada yayımladıkları fotoğraflarla anılıyor
Üç kez lenf kanserini yenen MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur, 8 Temmuz 2023'te kanser nedeniyle 69 yaşında hayata veda etmişti. Merhum müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur'un vefatının üzerinden 3 yıl geçti. Özkan Uğur, vefatının yıl dönümünde ailesi ve ünlü isimler tarafından anıldı.
Özkan Uğur'un üçüncü ölüm yıl dönümünde Roman havası cover'larından oluşan bir çalışması da hayranlarıyla buluşturuldu. Eşi Aysun Aslan Uğur, kaybettiği Özkan Uğur'a "Unutturamaz seni hiç bir şey..." diye seslenirken oğlu Alişan Uğur da babasına olan özlemini "Her gün aklımdasın, her gün kalbimdesin babacım. Seni çok özlüyorum, özlüyoruz" diye ifade etti.
Cem Yılmaz: Özkan ağabeyimi hasretle anıyorum. Çok özlüyorum. Nur içinde yatsın.
Ayşegül Aldinç: Canım benim, yokluğun ne büyük eksikli... Çok sevildiğini, hiç unutulmadığını umarım ruhun hissediyordur.