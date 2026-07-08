Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Zirvenin ana oturumu ise bugün başlayacak.

Zirvenin ana oturumu ise bugün saat 11.15'te başlayacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi karşılama töreni düzenlenecek.

Saat 11.00'deki aile fotoğrafı çekiminin ardından, saat 11.15'te liderler düzeyindeki ana toplantı başlayacak. Saat 15.00'te Rutte'nin düzenleyeceği basın toplantısının ardından liderlerin de basın toplantıları düzenlemesi bekleniyor.

NATO tarihinin en kapsamlı zirvelerinden birinin olması beklenirken, zirvede 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, çok sayıda davetli lider ve 100'e yakın Bakan ile birçok diplomat ve uluslararası kuruluş temsilcisi bir araya gelecek.

REKLAM

HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

NATO liderleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'ya savunma harcamalarını artırması yönündeki baskısı ile İran Savaşı ve Grönland konularının ardından aylardır süren transatlantik gerilimlerin gölgesinde, Salı ve Çarşamba günü Ankara'da düzenlenecek zirvede bir araya gelecek.

ABD Başkanı'nın NATO'ya yönelik sık sık dile getirdiği eleştiriler, Avrupa'dan Amerikan askerlerinin çekileceğine ilişkin açıklamalar ve ABD'nin kıtadaki askeri varlığını altı ay boyunca gözden geçireceğini duyurması, ittifak içinde belirsizliği artırdı.

Trump yönetimi, Avrupa'nın savunmaya yaptığı yatırımları artırmasını ve kıtanın savunmasının birincil sorumluluğunu üstlenmesini istiyor.

Yetkililer, liderlerin savunma harcaması hedeflerine yönelik ilerlemeyi, savunma sanayi üretiminin artırılmasını ve savunma yükünün ABD'den Avrupa'ya devredilmesine yönelik sürecin nasıl hayata geçirileceğini ele almalarının beklendiğini belirtiyor.

ZİRVENİN İLK GÜNÜNDE NELER YAŞANDI?

NATO Zirvesi, dün sabah Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, forumda açılış konuşmasını yaptı.

REKLAM

Ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler' de konuştu.

Gün boyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili temasları sürerken, ABD Başkanı Trump da NATO Zirvesi için Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı havalimanında karşıladı ve iki lider Beştepe'de açıklamalarda bulundu.

Yine Beştepe'de de saat 18.30'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri için resepsiyon ve akşam yemeği düzenlendi.