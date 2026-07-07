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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Messi, Maradona'nın asist rekorunu kırdı!

        Messi, Maradona'nın asist rekorunu kırdı!

        Dünya futbolunun yaşayan efsanesi Lionel Messi, Mısır karşısında verdiği gol pasıyla Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan futbolcusu oldu. Dünya kupaları tarihinde 9'uncu asistine imza atan 39 yaşındaki süper yıldız, bir başka futbol efsanesi vatandaşı Diego Armando Maradona'nın 8 asistlik rekorunu tarihe gömdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 22:23 Güncelleme:
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        Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Mısır'ı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükselirken, mücadeleye yine Lionel Messi damgasını vurdu.

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        39 yaşındaki efsane futbolcu, maçı 1 gol, 1 asistle tamamlayarak Dünya Kupası'nda yeni bir rekorun sahibi daha oldu.

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        Messi, Mısır karşılaşmasının 79. dakikasında Cristian Romero'ya verdiği gol pasıyla kupa tarihinin en fazla asist yapan futbolcusu oldu.

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        Messi, Dünya Kupası kariyerinde 9 asiste ulaştı ve 8 asistli bir diğer efsane Diego Maradona'yı geride bırakarak turnuva tarihinin en çok asist yapan futbolcusu ünvanını eline geçirdi.

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        DÜNYA KUPASI'NDA 21 GOLE ULAŞTI

        Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu olan Messi, Mısır karşısında da fileleri havalandırarak rekorunu 21 golle geliştirdi. 

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        Messi, 2026 Dünya Kupası'nda ise 8 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor.

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        Messi, turnuvada üst üste gol attığı maç sayısını da 9'a çıkardı.

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        PENALTI KAÇIRMADA DA TARİHE GEÇTİ!

        Arjantinli futbolcu, Mısır karşısında değerlendiremediği penaltıyla da turnuva tarihinin en çok penaltı kaçıran oyuncusu oldu.

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        39 yaşındaki yıldız futbolcu, bugüne kadar seri atışlar hariç 8 penaltı kullanırken, bunların 4'ünü gole çeviremedi.

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        Messi ayrıca aynı turnuva içinde iki penaltı kaçıran ilk futbolcu oldu.

         

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