Ankara'daki ilk konuşmada Air Force One diyaloğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşıladı.

Air Force One uçağından inen Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçaktan inişinde resmi törenle karşıladığı Trump ile bir süre sohbet etti.

İki liderin havalimanındaki samimi diyaloğu dikkat çekti. Samimi diyalogda ABD başkanlarını taşıyan başkanlık uçağı olan Air Force One konuşuldu.

ABD Başkanı Trump: "This is the first flight of this plane." (Bu, bu uçağın ilk uçuşu.)

ABD Başkanı Trump: "The first time." (... ilk defa.)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evet, evet biliyorum. Duydum.

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ABD Başkanı Trump: "Now it's brand new." (Şu an yepyeni.)

Çevirmen (Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönerek): "...ilk uçak olarak kullanılıyor, o hediye olarak verildiği için."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Katar'dan geldi."

Çevirmen (Trump'a dönerek): "Qatar, as a gift." (Katar'dan, hediye olarak.)

ABD Başkanı Trump: "Yeah, yeah... (Evet, evet biliyorum. Duydum.)

ABD Başkanı Trump: "Eight hundred million dollars." (Sekiz yüz milyon dolar.)

ABD Başkanı Trump: "Brand new." (Yepyeni.)

ABD Başkanı Trump: (Çevirmene dönerek): "How are you? OK?" (Nasılsınız? İyi misiniz?)

Çevirmen: "Thank you." (Teşekkür ederim.)