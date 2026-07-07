Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ankara'daki ilk konuşmada Air Force One diyaloğu

        Ankara'daki ilk konuşmada Air Force One diyaloğu

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşıladı. İki liderin havalimanındaki samimi diyaloğu dikkat çekti. Samimi diyalogda ABD başkanlarını taşıyan başkanlık uçağı olan Air Force One konuşuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 16:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ankara'daki ilk konuşmada Air Force One diyaloğu

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşıladı.

        Air Force One uçağından inen Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçaktan inişinde resmi törenle karşıladığı Trump ile bir süre sohbet etti.

        İki liderin havalimanındaki samimi diyaloğu dikkat çekti. Samimi diyalogda ABD başkanlarını taşıyan başkanlık uçağı olan Air Force One konuşuldu.

        ABD Başkanı Trump: "This is the first flight of this plane." (Bu, bu uçağın ilk uçuşu.)

        ABD Başkanı Trump: "The first time." (... ilk defa.)

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evet, evet biliyorum. Duydum.

        REKLAM

        ABD Başkanı Trump: "Now it's brand new." (Şu an yepyeni.)

        Çevirmen (Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönerek): "...ilk uçak olarak kullanılıyor, o hediye olarak verildiği için."

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Katar'dan geldi."

        Çevirmen (Trump'a dönerek): "Qatar, as a gift." (Katar'dan, hediye olarak.)

        ABD Başkanı Trump: "Yeah, yeah... (Evet, evet biliyorum. Duydum.)

        ABD Başkanı Trump: "Eight hundred million dollars." (Sekiz yüz milyon dolar.)

        ABD Başkanı Trump: "Brand new." (Yepyeni.)

        ABD Başkanı Trump: (Çevirmene dönerek): "How are you? OK?" (Nasılsınız? İyi misiniz?)

        Çevirmen: "Thank you." (Teşekkür ederim.)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kuşadası'nda dalgalara kapılan 12 kişiden 3'ü boğuldu

        Aydın Kuşadası'nda sahil keyfi faciayla bitti! Serinlemek için girdikleri denizde dalgalara kapılan 12 kişiden 3'ü boğuldu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Ankara'daki ilk konuşmada Air Force One diyaloğu
        Ankara'daki ilk konuşmada Air Force One diyaloğu
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz savunma ihracatı hedefini açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz savunma ihracatı hedefini açıkladı
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        İzni son anda iptal edildi
        İzni son anda iptal edildi
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Beşiktaş, Salih Özcan'a kavuşuyor!
        Beşiktaş, Salih Özcan'a kavuşuyor!
        Zihni Göktay'a veda
        Zihni Göktay'a veda
        Zayıflamak için kendini kusturmaya çalışırken diş fırçası yuttu
        Zayıflamak için kendini kusturmaya çalışırken diş fırçası yuttu
        Beşiktaş’tan Doğan Alemdar’ı kadrosuna katıyor
        Beşiktaş’tan Doğan Alemdar’ı kadrosuna katıyor
        G.Saray'dan Ugochukwu harekatı!
        G.Saray'dan Ugochukwu harekatı!
        Ambalajlı içecekler için fiyat denetimi
        Ambalajlı içecekler için fiyat denetimi
        Personel hissesine vergi teşviki
        Personel hissesine vergi teşviki
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı