Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşıladı.

İki lider daha sonra Beştepe'ye geçti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump görüşme öncesinde açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. NATO liderler Zirvesi'nin bugün Ankara'da yapılıyor olması tüm liderlerin şu anda ülkemizde bir araya gelmesi, yarın değerli dostum Sayın Trump ile birlikte olması bize güç katacaktır. Kendilerine tekrar hoş geldiniz diyorum."

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇOK BÜYÜK SAYGIM VAR"

ABD Başkanı Trump görüşme öncesinde açıklama yaptı:

"Havalimanı çok güzeldi, yollar harikaydı. Çok iyi bir lidersiniz. Liderliğiniz altında bu ülke çok güçlü bir ülke oldu. Mutlaka dikkate alınması gereken bir ülke. Sayın Cumhurbaşkanına çok büyük bir saygım var. Bugün ticaretten ve diğer birçok konuyu konuşacağız. Çok güzel işler yapacağız."

TRUMP: F-35 KARARINI ALMAMIZ GEREKİYOR

ABD Başkanı "F-35'lerle nezdinde Türkiye hakkında karar verdiniz mi?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Neden olmasın? F-35 kararını almamız gerekiyor. Bunu kesinlikle değerlendireceğiz."

NATO sorusunu yanıtlayan Trump şöyle konuştu:

"NATO beni aslında çok büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştı, aslında zirve Türkiye'de olmasaydı belki de katılmayabilirdim zirveye. Ama ben katılmam gerektiğini düşündüm, Türkiye'ye gelmem gerektiğini düşündüm, çok güçlü bir lider. NATO'ya çok katkıda bulunduk, Avrupa ülkelerini korumak için. Tamam sorun değil dedim ama bize destek olmak için istekli olduklarını düşünürdüm."

"F-35 İÇN TRUMP'IN SÖZÜNÜ ALDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"F-35 konusu bizim için yeni bir konu değil. Bizler ABD ile daha önce de görüştük. Biz beş uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın ayrıca sözü var. Bu liderler zirvesinde F-35 ile ilgili kendilerinden daha önce aldığımız sözün geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum. Bu konuda Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum"

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ HİÇ OLMADIĞI KADAR İYİ"

ABD Başkanı Trump ise "Şu anda Türkiye ile ilişkilerimizin hiç olmadığı kadar iyi olduğunu söyleyebilirim." açıklamasında bulundu.

İki liderin görüşmesinin ana gündeminin Türkiye-ABD ilişkileri, F-35, KAAN savaş uçağı motorları, Suriye, İran, Gazze ve savunma sanayii gibi konular olması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, 17 yıl sonra resmi ziyaret kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu.

"MERHABA ASKER" DİYEREK SELAMLADI

ABD Başkanı Trump, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Karşılamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

NYT: TRUMP TÜRKİYE'NİN F-35 PROGRAMINA DÖNÜŞÜNE HAZIR OLDUĞUNU SÖYLEYECEK

Görüşme öncesinde New York Times'ta yer alan haberde ise Trump'ın, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına dönüşüne hazır olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletmesinin beklendiği bildirildi.

NYT'ye konuşan dört kaynak, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne yeşil ışık yakmaya hazır olduğunu söyledi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Reuters'ın paylaştığı haberde, Trump yönetiminin geçen ay Türkiye'ye KAAN için 700 milyon dolarlık F110 motor satışına onay verme eğiliminde olduğu sızmıştı.