Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Ankara Zirvesi temaslarına başladı
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da gerçekleşen NATO Zirvesi kapsamında temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti
Giriş: 07 Temmuz 2026 - 11:30 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 yıl sonra Türkiye'de gerçekleşen NATO Ankara Zirvesi kapsamında temaslarında başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Kanada Başbakanı Mark Carney'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
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