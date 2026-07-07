16 ilde operasyon: 228 gözaltı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "16 ilde 22 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 10 milyar 166 milyon TL hesap hareketliliği bulunan 228 şüpheli yakalandı" denildi (DHA)