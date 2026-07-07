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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Ankara Zirvesi temaslarına başladı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Ankara Zirvesi temaslarına başladı

        Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da gerçekleşen NATO Zirvesi kapsamında temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 11:30 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 yıl sonra Türkiye'de gerçekleşen NATO Ankara Zirvesi kapsamında temaslarında başladı.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Kanada Başbakanı Mark Carney'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

        Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

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