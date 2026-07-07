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        Haberler Dünya Son dakika: Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama

        Son dakika: Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama

        Suriye'nin başkenti Şam'da, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un konakladığı otelin yakınlarında bir patlama meydana geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 10:40 Güncelleme:
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        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama

        Suriye’nin başkenti Şam’da Turizm Bakanlığı binası yakınlarında 2 patlama meydana geldiği belirtildi.

        Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre başkent Şam’ın en işlek caddelerinden birinde bir minibüse ve bir çöp konteynerine yerleştirilen bomba infilak etti.

        Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi makamlardan açıklama yapılmadı.

        Patlamanın Şam'ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kaldığı otelin yakınında bir noktada gerçekleştiği aktarıldı.

        Patlama sırasında Macron'un Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olduğu belirtildi.

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