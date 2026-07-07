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        Galatasaray'dan Lesley Ugochukwu harekatı!

        Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, Burnley forması giyen 22 yaşındaki Fransız orta saha Lesley Ugochukwu için kulübüne şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 11:19 Güncelleme:
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        G.Saray'dan Ugochukwu harekatı!

        Transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha bölgesine ilk 11'de forma giyebilecek bir takviye yapmak istiyor...

        Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar Burnley forması giyen 22 yaşındaki orta saha Lesley Ugochukwu için harekete geçti.

        ŞARTA BAĞLI SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

        G.Saray'ın Fransız oyuncu için oynama süresi üzerinden bir şart olmak üzere, kiralama teklifi yapacağı ortaya çıktı.

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        BURNLEY'İN BEKLENTİSİ 35 MİLYON EURO

        Burnley geçtiğimiz sezon Ugochukwu için Chelsea'ye 28.7 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Bu yüzden Championship temsilcisinin bonservis beklentisinin 35 milyon Euro olduğu öğrenildi.

        +4 KONTENJANINA UYUYOR

        2004 doğumlu futbolcu, +4 yabancı kuralına da uyum sağlıyor. İki kulüp arasında görüşmelerin ise devam ettiği, Galatasaray'ın Burnley'i oynama süresi üzerinden şart ile satın alma maddesiyle ikna etmek istediği ifade edildi.

        Burnley geçen sezonu 22 puanla 19. sırada tamamladı ve Premier Lig'den Championship'e düştü.

        Ugochukwu geçtiğimiz sezon Burnley'de 38 maça çıkarken 3 gol - 2 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 494 dakika sahada kaldı.

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