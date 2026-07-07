ABD'yi farklı yenen Belçika çeyrek finalde!

FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Amerika Birleşik Devletleri ile Belçika, çeyrek finale yükselebilmek için mücadele etti. Seattle Stadyumu'nda oynanan mücadelede Ürdünlü hakem Adham Makhadmeh düdük çaldı.

CEZASI ERTELENEN BALOGUN, MAÇTA GÖREV ALDI

FIFA tarafından cezasının ertelenmesi büyük tartışmalara neden olan ABD'li futbolcu Balogun karşılaşmada forma giydi.

Maça hızlı başlayan Belçika, 9. dakikada De Ketelaere'nin golüyle öne geçti. İlerleyen dakikalarda pozisyonlar bulan ABD, 31. dakikada Tillman'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi ancak Belçika 33. dakikada De Ketelaere'nin attığı 2. golle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

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BELÇİKA'DAN FARKLI TARİFE

Karşılaşmanın ikinci yarısına da hızlı başlayan Belçika, 57. dakikada Vanaken'in golüyle farkı 2'ye çıkararak skoru 3-1'e taşıdı. Kalan sürede ABD'nin karşı atakları sonuç vermezken mücadelenin 90+3. dakikasında Lukaku'nun attığı golle Belçika mücadeleyi 4-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

Belçika, çeyrek final mücadelesinde İspanya ile karşılaşacak.

*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.