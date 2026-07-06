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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Portekiz: 0 - İspanya: 1 | MAÇ SONUCU (İspanya çeyrek finalde)

        Portekiz: 0 - İspanya: 1 | MAÇ SONUCU (İspanya çeyrek finalde)

        FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya 90+1. dakikada bulduğu golle Portekiz'i 1-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. İspanya'ya çeyrek finali getiren golü Mikel Merino kaydetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 21:20 Güncelleme:
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        İspanya, Portekiz'i 90+1'de yıktı!

        STAT: Dallas Stadı

        HAKEM: A. Taylor

        SAAT: 22.00

        YAYIN: TRT 1

        FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz ile İspanya karşı karşıya geldi.

        Dallas Stadı'nda oynanan mücadeleyi İspanya 90+1. dakikada bulduğu golle 1-0 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

        İspanya'ya çeyrek finali getiren golü Mikel Merino kaydetti.

        İspanya, çeyrek finalde ABD - Belçika eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

        SON 16'YA NASIL GELDİLER?

        Kolombiya, Demokratik Kongo ve Özbekistan'la mücadele ettiği K Grubu'ndan 5 puanla ikinci sırada çıkan Portekiz, son 32 turunda Hırvatistan'la karşılaştı. Portekiz, rakibini 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

        İspanya ise H Grubu'nu Yeşil Burun Adaları, Uruguay ve Suudi Arabistan'ı geride bırakarak 7 puanla lider olarak son 32'ye yükseldi. İspanya, son 16 biletini ise Avusturya'yı 3-0 mağlup ederek aldı.

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        42. RANDEVU

        Portekiz ve İspanya tarihlerinde 42'nci kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında daha önce oynanan 41 maçın 18'ini İspanya, 7'sini ise Portekiz kazandı. 16 müsabakada taraflar yenişemedi.

        İspanya, oynadığı son 34 maçta yenilgi yüzü görmedi. Luis de la Fuente'nin ekibi söz konusu karşılaşmalarda 25 galibiyet, 9 beraberlik elde etti. İspanya, Portekiz engelini de geçerse Şubat 2007-Haziran 2009 arasında elde ettiği 35 maçlık yenilmezlik serisini egale edecek.

        MAÇ BİTTİ!

        İspanya 90+1. dakikada bulduğu golle Portekiz'i 1-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı!

        İSPANYA GOLÜ BULDU!

        Ferran Torres'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Merino kaleciyle karşı karşıya golünü attı.

        NUNO MENDES SAKATLANDI!

        56' Sakatlanan Nuno Mendes, yerini Nelson Semedo'ya bıraktı.

        İKİNCİ YARI BAŞLADI!

        Portekiz - İspanya mücadelesinde ikinci yarı başladı.

        DEVRE ARASI!

        Portekiz - İspanya mücadelesinin ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

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        NUNO MENDES DİREĞE TAKILDI!

        Portekiz gole yaklaştı ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut direğe takıldı.

        PORTEKİZ GOLE ÇOK YAKLAŞTI!

        Portekiz'de sağ kanattan yapılan ortada Joao Felix, topa çizgide dokunarak arkasındaki Ronaldo'ya bıraktı. Cristiano Ronaldo'nun şutunu Unai Simon kurtardı.

        DİOGO COSTA GEÇİT VERMEDİ!

        Sağ kanatta topla buluşan Lamine Yamal ceza sahasına girdi. Topu sağına çekti ve şutunu attı Diogo Costa'nın çıkardığı top Alex Baena'nın önüne düştü. Baena'nın plasesinde sahneye bir kez daha Costa çıktı. Topu kornere çeldi.

        RONALDO GOLE YAKLAŞTI!

        12' Cristiano Ronaldo çaprazdan vuruşunda gole çok yaklaştı!

        OYARZABAL GOLÜ ATAMADI!

        8' Orta alanda topu alan Olmo ilerideki Oyarzabal'ı gördü. Oyarzabal kaleciyle karşı karşıya golü atamadı.

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        MAÇ BAŞLADI!

        Portekiz - İspanya mücadelesinde ilk düdük geldi.

        İLK 11'LER

        Portekiz: Diego; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha, Bruno; Neto, Leao, Ronaldo.

        İspanya: Unai; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Olmo; Yamal, Baena, Oyarzabal.

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