MAÇ BİTTİ!
İspanya 90+1. dakikada bulduğu golle Portekiz'i 1-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı!
STAT: Dallas Stadı
HAKEM: A. Taylor
SAAT: 22.00
YAYIN: TRT 1
FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz ile İspanya karşı karşıya geldi.
Dallas Stadı'nda oynanan mücadeleyi İspanya 90+1. dakikada bulduğu golle 1-0 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
İspanya'ya çeyrek finali getiren golü Mikel Merino kaydetti.
İspanya, çeyrek finalde ABD - Belçika eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.
Kolombiya, Demokratik Kongo ve Özbekistan'la mücadele ettiği K Grubu'ndan 5 puanla ikinci sırada çıkan Portekiz, son 32 turunda Hırvatistan'la karşılaştı. Portekiz, rakibini 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
İspanya ise H Grubu'nu Yeşil Burun Adaları, Uruguay ve Suudi Arabistan'ı geride bırakarak 7 puanla lider olarak son 32'ye yükseldi. İspanya, son 16 biletini ise Avusturya'yı 3-0 mağlup ederek aldı.
Portekiz ve İspanya tarihlerinde 42'nci kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında daha önce oynanan 41 maçın 18'ini İspanya, 7'sini ise Portekiz kazandı. 16 müsabakada taraflar yenişemedi.
İspanya, oynadığı son 34 maçta yenilgi yüzü görmedi. Luis de la Fuente'nin ekibi söz konusu karşılaşmalarda 25 galibiyet, 9 beraberlik elde etti. İspanya, Portekiz engelini de geçerse Şubat 2007-Haziran 2009 arasında elde ettiği 35 maçlık yenilmezlik serisini egale edecek.