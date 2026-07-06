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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Portekiz - İspanya maçı CANLI ANLATIM

        Portekiz - İspanya maçı CANLI ANLATIM

        Portekiz - İspanya maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz ile İspanya karşı karşıya geliyor. İşte mücadeleye dair tüm detaylar ve maçın canlı anlatımı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 21:20 Güncelleme:
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        İlk düdük geldi!

        STAT: Dallas Stadı

        HAKEM: A. Taylor

        SAAT: 22.00

        YAYIN: TRT 1

        MAÇ BAŞLADI!

        Portekiz - İspanya mücadelesinde ilk düdük geldi.

        İLK 11'LER

        Portekiz: Diego; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha, Bruno; Neto, Leao, Ronaldo.

        İspanya: Unai; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Olmo; Yamal, Baena, Oyarzabal.

        FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz ile İspanya karşı karşıya geliyor.

        Kolombiya, Demokratik Kongo ve Özbekistan'la mücadele ettiği K Grubu'ndan 5 puanla ikinci sırada çıkan Portekiz, son 32 turunda Hırvatistan'la karşılaştı. Portekiz, rakibini 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

        İspanya ise H Grubu'nu Yeşil Burun Adaları, Uruguay ve Suudi Arabistan'ı geride bırakarak 7 puanla lider olarak son 32'ye yükseldi. İspanya, son 16 biletini ise Avusturya'yı 3-0 mağlup ederek aldı.

        42. RANDEVU

        Portekiz ve İspanya tarihlerinde 42'nci kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında daha önce oynanan 41 maçın 18'ini İspanya, 7'sini ise Portekiz kazandı. 16 müsabakada taraflar yenişemedi.

        İspanya, oynadığı son 34 maçta yenilgi yüzü görmedi. Luis de la Fuente'nin ekibi söz konusu karşılaşmalarda 25 galibiyet, 9 beraberlik elde etti. İspanya, Portekiz engelini de geçerse Şubat 2007-Haziran 2009 arasında elde ettiği 35 maçlık yenilmezlik serisini egale edecek.

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